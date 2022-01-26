Фонд енергоефективності збільшить компенсації для учасників програми «Енергодім» у 2022 році

Обновлено: Январь 26, 2022. Тэги: ,

Фонд енергоефективності збільшить компенсації для учасників програми «Енергодім» у 2022 році

Програма Фонду енергоефективності «Енергодім» покликана заощаджувати до 70% витрат на проведення енергоефективних заходів.

Наразі триває робота над збільшенням проєктів та розміру компенсації для учасників Програми, пише пресслужба уряду.

Про це повідомив Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов під час відкриття Восьмої Координаційної ради донорів «Фонду енергоефективності», у якій взяли участь заступник генерального директора Директорату з питань добросусідства та розширення Єврокомісії Катаріна Матернова та представники багатостороннього донорського цільового фонду.
«Україна крокує до енергетичної незалежності. Програмою Фонду енергоефективності реалізуються передові проєкти з комплексної термомодернізації житлових будинків. Це скорочує обсяги споживання енергії на 40%, 50%, 60%. Станом на 21 січня Фонд отримав 880 заявок від ОСББ на участь у програмі «Енергодім», загальна вартість проєктів перевищує 7,3 млрд грн, грантів – 4,5 млрд грн. Понад 80 тисяч сімей стали учасниками Програми та понад 200 будинків модернізовані частково або повністю. Наразі збільшується підтримка заявників. І ми працюємо над тим, аби й кількість проєктів відповідно зростала, адже необхідні ресурси для їхньої реалізації є. Дякую нашим європейським партнерам за постійну підтримку», — зазначив Олексій Чернишов.

Зокрема, під час засідання були погоджені зміни до грантової політики Фонду енергоефективності, що передбачають додатковий грант у розмірі 10% від вартості робіт, матеріалів та обладнання для учасників програми «Енергодім» — для заявників, що подадуть заявки до Фонду до 30 вересня 2022 року (або до досягнення 1200 заявок до Фонду). Така опція стане доступною, коли статутний капітал Фонду буде збільшений відповідною постановою Кабінету Міністрів України, в сумі, що передбачена Законом України про держбюджет на 2022 рік. Мінрегіон запрошує громадян скористатись цією додатковою можливістю.

Своєю чергою, пані Катаріна Матернова зазначила, що увага центральних та місцевих органів влади України до енергоефективності демонструє ключові пріоритети держави. Вона висловила сподівання щодо подальшої плідної співпраці у сфері енергоефективності.

Раніше Термінал писав, що Ощадбанк розпочав співпрацю з Фондом енергоефективності в рамках програми «Енергодім».

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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