2022-01-27: Ціни на нафту в корекції після стрибка напередодні

Обновлено: Январь 27, 2022. Тэги: , ,

2022-01-27: Ціни на нафту в корекції після стрибка напередодні

Ціни на нафту дещо знижуються в четвер на тлі заяви глави Федеральної резервної системи Джерома Пауелла про те, що американський ЦБ має намір підняти базову ставку вже в березні.

Передає Investing.

Вартість березневих ф’ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures на 7:15 за Києвом у четвер становить $89,27 за барель, що на $0,69 (0,77%) нижче ціни на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів у середу ці контракти подорожчали на $1,76 (2%) — до $89,96 за барель, в ході торгів ціна піднімалася вище позначки $90 за барель вперше з жовтня 2014 року.

Ціна ф’ючерсів на нафту WTI на березень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) становила на цей час $86,73 за барель, що на $0,62 (0,71%) нижче підсумкового значення сесії в середу. Напередодні вартість цих контрактів зросла на $1,75 (2%), до $87,35 за барель.

Раніше Термінал писав, що ціна нафти Brent становить майже $88 за барель.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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