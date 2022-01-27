2022-01-27: Ціни на нафту в корекції після стрибка напередодні

Ціни на нафту дещо знижуються в четвер на тлі заяви глави Федеральної резервної системи Джерома Пауелла про те, що американський ЦБ має намір підняти базову ставку вже в березні.

Передає Investing.

Вартість березневих ф’ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures на 7:15 за Києвом у четвер становить $89,27 за барель, що на $0,69 (0,77%) нижче ціни на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів у середу ці контракти подорожчали на $1,76 (2%) — до $89,96 за барель, в ході торгів ціна піднімалася вище позначки $90 за барель вперше з жовтня 2014 року.

Ціна ф’ючерсів на нафту WTI на березень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) становила на цей час $86,73 за барель, що на $0,62 (0,71%) нижче підсумкового значення сесії в середу. Напередодні вартість цих контрактів зросла на $1,75 (2%), до $87,35 за барель.

Раніше Термінал писав, що ціна нафти Brent становить майже $88 за барель.