ГарПок провів на УЕБ пілотний аукціон з продажу «зеленої» електроенергії постачальникам універсальних послуг

Державне підприємство «Гарантований покупець» змінює підхід до продажу електроенергії з відновлювальних джерел за двосторонніми договорами. Перший аукціон нового формату провели 26 січня 2022 року. Відредагувавши на запит ринку та орієнтуючись на потреби потенційних покупців, фахівці Гарантованого покупця розробили та виставили на продаж унікальний продукт. Його мета – донести «зелену» електроенергію до кінцевих, в тому числі й побутових, споживачів.

Повідомляє ГарПок.

«Ми запропонували учасникам ринку одразу декілька інновацій. Перше – це подекадне постачання. Друге – двогодинні блоки. Третє – різний обсяг електроенергії у кожному блоці, – пояснив в.о. директора підприємства Андрій Пилипенко. – Таким чином ми отримали нетиповий перехідний продукт між традиційними довгими двосторонніми договорами і спотовим погодинним ринком».

Для пілотних торгів особливими продуктами ставили за ціль оптимізацію портфелів ПУП для кінцевих споживачів і, разом з тим, додаткові продажі у пікові години.

Серед переможців аукціону – ТОВ «Хмельницькенергозбут», який постачає електричну енергію домогосподарствам на Хмельниччині.

Підприємство планує продовжувати практику виставлення на торги подібних клієнтоорієнтованих продуктів.

Читайте у Терміналі: ГарПок повністю розрахувався за «зелену» електроенергію 2020 року.