ГарПок провів на УЕБ пілотний аукціон з продажу «зеленої» електроенергії постачальникам універсальних послуг

Обновлено: Январь 27, 2022. Тэги: , , ,

ГарПок провів на УЕБ пілотний аукціон з продажу «зеленої» електроенергії постачальникам універсальних послуг

Державне підприємство «Гарантований покупець» змінює підхід до продажу електроенергії з відновлювальних джерел за двосторонніми договорами. Перший аукціон нового формату провели 26 січня 2022 року.  Відредагувавши на запит ринку та орієнтуючись на потреби потенційних покупців, фахівці Гарантованого покупця розробили та виставили на продаж унікальний продукт. Його мета – донести «зелену» електроенергію до кінцевих, в тому числі й побутових, споживачів.

Повідомляє ГарПок.

«Ми запропонували учасникам ринку одразу декілька інновацій. Перше – це подекадне постачання. Друге – двогодинні блоки. Третє – різний обсяг електроенергії у кожному блоці, – пояснив в.о. директора підприємства Андрій Пилипенко. – Таким чином ми отримали нетиповий перехідний продукт між традиційними довгими двосторонніми договорами  і спотовим погодинним ринком».

Для пілотних торгів особливими продуктами ставили за ціль оптимізацію портфелів ПУП для кінцевих споживачів і, разом з тим, додаткові продажі у пікові години.

Серед переможців аукціону – ТОВ «Хмельницькенергозбут», який постачає електричну енергію домогосподарствам на Хмельниччині.

Підприємство планує продовжувати практику виставлення на торги подібних клієнтоорієнтованих продуктів.

Читайте у Терміналі: ГарПок повністю розрахувався за «зелену» електроенергію 2020 року.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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