ОГТСУ минулого року витратило на модернізацію понад 8 млрд грн

Це найбільший показник за останні роки.

Кошти були спрямовані на оновлення об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури, ремонти, технічне обслуговування та діагностику газотранспортної системи, пише пресслужба ОГТСУ.

«Це необхідний комплекс робіт для підтримання ГТС в належному стані задля безперебійного транспортування газу українським та європейським споживачам. Найбільш значні проєкти – це реконструкція пріоритетних компресорних станцій, що будуть задіяні при будь-яких сценаріях транзиту наступних років. Йдеться про КС «Бар», КС «Яготин», КС «Диканька», КС «Бердичів», КС-16 «Олександрівка», КС «Долина-2», КС «Красилів», КС «Ужгород», КС «Комарно», КС «Богородчани», — йдеться у повідомленні.

У 2022 році ОГТСУ планує здати в експлуатацію КС «Яготин» та КС «Бар», де на даний момент тривають роботи з реконструкції. Зокрема, на КС «Яготин» буде введено в експлуатацію новий компресорний цех з чотирма ГПА, виробництва АТ «Сумське Машинобудівне науково-виробниче об’єднання – Інжиніринг» із приводом від газотурбінних двигунів, виробництва державного підприємства «Зоря»-«Машпроект», потужністю 16 МВт кожний та необхідною інженерною інфраструктурою.

Крім того, планується розпочати роботи з проєктування по КС «Диканька», КС «Бердичів», КС-16 «Олександрівка», КС «Долина-2», КС «Красилів». У 2022 році ОГТСУ завершить розробку ТЕО та здійснить процедури закупівель робіт «під ключ» по КС «Комарно», КС «Ужгород» та КС-21 «Богородчани».

«Модернізація та оптимізація української ГТС – це гарантія енергетичної безпеки України та безперебійності транспортування газу українським та європейським споживачам. Незважаючи на «зелений» курс, природний газ ще довгі роки буде необхідним для потреб економіки та населення. ОГТСУ відповідає за надійну та безпечну експлуатацію, підтримання і розвиток газотранспортної системи. До 2025 року ми плануємо повністю завершити реконструкцію 10-ти ключових компресорних станцій, які використовуються для транспортування українського газу, що гарантує стабільну роботу ГТС у наступні 20-30 років, незалежно від наявності транзиту газу. Ми активно працюємо та здійснюємо великий обсяг робіт в стислі терміни, і рекордні показники за 2021 рік, порівняно з минулими роками, це підтверджують. Для нас важливо співпрацювати з українськими компаніями – виробниками високоякісних матеріалів, комплектуючих та обладнання, бо це не лише створює робочі місця в країні та пожвавлює наші власні інновації, а й закладає основи для вчасного та якісного гарантійного обслуговування ГТС в майбутньому», ¬– зазначив генеральний директор Оператора ГТС України Сергій Макогон.

«Термінал» писав, фактичне споживання газу в Україні скоротилось майже на 7%.