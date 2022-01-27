ОГТСУ нарощуватиме обсяги торгів газом на УЕБ – МГУ

Наглядова рада АТ «Магістральні газопроводи України» напрацьовує заходи зі збільшення участі ТОВ «Оператор ГТС України» на українській енергетичній біржі для купівлі-продажу газу на балансування газотранспортної системи.

Для створення передумов виходу ТОВ «Оператор ГТС України» на біржу та координації дій Оператора і ТОВ «Українська енергетична біржа» проведено низку зустрічей, напрацьовано і погоджено відповідні документи, пише пресслужба МГУ.

З 19 січня нинішнього року ТОВ «Оператор ГТС України» брав участь у біржових торгах протягом п’яти днів. За результатами торгів придбано понад 3,3 млн. м. куб. газу. Вказані обсяги порівняно невеликі, але значно вищі за обсяги попередніх виходів ТОВ «Оператор ГТС України» на біржу.

Окрім того, Наглядова рада доручила «ОГТСУ» оперативно підготувати пропозиції до плану дій Товариства на період опалювального сезону 2021-2022 рр. для забезпечення ліквідності Оператора та можливості здійснення балансування ГТС.

Зі свого боку Наглядова рада АТ «МГУ» і надалі вживатиме необхідні кроки для нарощування обсягів торгів ТОВ «Оператор ГТС України» на біржі й закликає учасників ринку природного газу активніше долучатися до біржових торгів.

Читайте в «Терміналі», за підсумками грудня 2021 року на Українській енергетичній біржі проведено 80 торгових сесій у БЕТС та 163 аукціони з купівлі — продажу електричної енергії в БЕТС у версії «Electric Power», 84 торгові сесії з продажу необробленої деревини, а також по 4 торгові сесії кожного дня були проведені біржею на короткостроковому ринку природного газу.