Україна поглибить співпрацю з Німеччиною у сфері декарбонізації

Заступник міністра енергетики України з питань європейської інтеграції Ярослав Демченков провів зустріч з представником Федерального міністерства довкілля, охорони природи і ядерної безпеки Німеччини Юргеном Кайнгорстом.
Повідомляє Міненерго.
Сторони обговорили продовження співпраці України та Німеччини в рамках Українсько-німецького енергетичного партнерства.
У ході зустрічі сторони домовились про подальше поглиблення співробітництва, зокрема, у сфері декарбонізації енергетики та у реалізації проєкту Low Carbon Ukraine.
«Для Міністерства енергетики важливо пришвидшити енергетичний перехід та протягом 10 — 15 років досягти успіхів у декарбонізації енергетики. У нас вже розпочато проєкти, що сприятимуть зменшенню вуглецевих викидів, і ми дуже цінуємо підтримку з боку уряду Німеччини у реалізації таких проєктів і очікуємо на результативну співпрацю», — наголосив Ярослав Демченков.
Раніше Термінал писав, що ЄК підтримала Україна у зусиллях із синхронізації національної енергосистеми з енергосистемою ЄС.