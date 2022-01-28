2022-01-28: Ціна нафти Brent становить майже $90 за барель

Обновлено: Январь 28, 2022. Тэги: , , , , , , , ,

2022-01-28: Ціна нафти Brent становить майже $90 за барель

Ціни на нафту зростають під час ранкових торгів у п’ятницю після зниження напередодні, аналітики стежать за курсом долара та ситуацією навколо України.

Про це пише Investing.com.

Негативна динаміка цін на нафту напередодні викликана зміцненням долара, сказав старший аналітик Price Futures Group Філ Флінн, проте «ринок, як і раніше, стурбований дефіцитом поставок на тлі зростаючих геополітичних ризиків», додав він.

Доларовий індекс, що відстежує динаміку долара до шести основних світових валют, напередодні зростав більш ніж на 1% на підсумках засідання Федеральної резервної системи (ФРС). Федрезерв очікувано не став змінювати ключову ставку, проте подав сигнал про готовність зробити це вже у березні.

Сильний долар негативно впливає на сировинні товари загалом і на нафту зокрема, оскільки знижує інвестиційну привабливість номінованих у доларах активів для власників інших валют.

Трейдери також продовжують стежити за ситуацією довкола України. Напередодні ринки з оптимізмом сприйняли слова російського МЗС про те, що «ми вважаємо неприйнятною навіть думку про війну між нашими народами». Проте напруженість у регіоні зберігається. «Як і раніше, є побоювання щодо поставок російської нафти й газу у разі військової ескалації», — написав аналітик Commerzbank (DE:CBKG) Карстен Фрітш.

Вартість березневих ф’ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures до 8:32 кск у п’ятницю становить $89,96 за барель, що на $0,62 (0,69%) вище за ціну на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів у четвер ці контракти подешевшали на $0,62 (0,7%) – до $89,34 за барель.

Ціна ф’ючерсів на WTI на березень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) на цей час зросла на $0,67 (0,77%) — до $87,28 за барель. Напередодні вартість цих контрактів знизилася на $0,74 (0,9%), до $86,61 за барель.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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