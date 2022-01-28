Енергоатом у ківтні планує відправляти контейнери з відпрацьованим ядерним паливом на ЦСВЯП

Контейнери із відпрацьованим ядерним паливом будуть доставлені на ЦСВЯП у квітні цього року.

Орієнтовна дата видачі окремого дозволу Держатомрегулювання на введення в експлуатацію об’єкту – 9 березня 2022 р, пише пресслужба НАЕК.

Графік випробувань, доопрацювання документів та фінальних робіт затвердили на засіданні штабу щодо введення в експлуатацію Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП) у Чорнобильській зоні, що відбулося 27 січня 2022 року на території Сховища. Учасників засідання ознайомили із ходом проведення комплексних холодних випробувань, що наразі відбуваються на ЦСВЯП, продемонстрували роботу систем фізичного захисту об’єкту, його готовність працювати в умовах гібридної війни, протистояти військовій агресії та можливим диверсіям.

Також на засіданні розглянули та схвалили графік проведення комплексних випробувань, доопрацювання пакету документів для отримання дозвільної документації Держатомрегулювання та усунення зауважень щодо технічної документації для проведення остаточної експертизи й підготовки фінального висновку Регулятора.

Раніше «Термінал» писав, НАЕК «Енергоатом» завершив автономні випробування систем Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП) у холодному режимі та 26 січня 2022 року розпочне комплексні холодні випробування.