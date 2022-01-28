Енергоатом у ківтні планує відправляти контейнери з відпрацьованим ядерним паливом на ЦСВЯП

Обновлено: Январь 28, 2022. Тэги: ,

Енергоатом у ківтні планує відправляти контейнери з відпрацьованим ядерним паливом на ЦСВЯП

Контейнери із відпрацьованим ядерним паливом будуть доставлені на ЦСВЯП у квітні цього року.

Орієнтовна дата видачі окремого дозволу Держатомрегулювання на введення в експлуатацію об’єкту – 9 березня 2022 р, пише пресслужба НАЕК.

Графік випробувань, доопрацювання документів та фінальних робіт затвердили на засіданні штабу щодо введення в експлуатацію Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП) у Чорнобильській зоні, що відбулося 27 січня 2022 року на території Сховища. Учасників засідання ознайомили із ходом проведення комплексних холодних випробувань, що наразі відбуваються на ЦСВЯП, продемонстрували роботу систем фізичного захисту об’єкту, його готовність працювати в умовах гібридної війни, протистояти військовій агресії та можливим диверсіям.

Також на засіданні розглянули та схвалили графік проведення комплексних випробувань, доопрацювання пакету документів для отримання дозвільної документації Держатомрегулювання та усунення зауважень щодо технічної документації для проведення остаточної експертизи й підготовки фінального висновку Регулятора.

Раніше «Термінал» писав, НАЕК «Енергоатом» завершив автономні випробування систем Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП) у холодному режимі та 26 січня 2022 року розпочне комплексні холодні випробування.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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