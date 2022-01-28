УЕБ почала публікувати квартальні індекси ціни е/е

Обновлено: Январь 28, 2022. Тэги: , ,

УЕБ почала публікувати квартальні індекси ціни е/е

Українська енергетична біржа презентувала ринку ціновий індекс РДД, який відбиває ціну електроенергії базового навантаження в «ОЕС України» на наступний квартал (Q+1).

Про це пише пресслужба УЕБ.

Значення індексу формується протягом кварталу, що передує розрахунковому, на підставі середньозважених цін електроенергії базового навантаження за періодом постачання, що охоплює повний календарний квартал Q+1.

На сайті УЕБ можна переглянути інформацію про значення Квартального індексу базового навантаження з четвертого кварталу 2021 року. Так, на перший квартал 2022 року значення індексу зафіксовано на рівні 2 330,2 грн/МВт.г (без ПДВ). Біржа публікує поточне значення індексу на наступний квартал, яке оновлюється за результатами торгових днів минулого кварталу. Остаточне значення індексу формується за результатами останнього торгового дня календарного кварталу, що передує розрахунковому.

«Оптові ціни на електроенергію визначаються великою кількістю факторів. Квартальні зміни найчастіше зумовлені зрушеннями в балансі попиту та пропозиції. Таким чином, квартальний індекс може бути корисним інструментом для відстеження змін та визначення загальних тенденцій», — прокоментував запуск індексу генеральний директор ТОВ «УЕБ» Олександр Коваленко.

Читайте в «Терміналі» також, Міністерство енергетики знову направило звернення до Державної інспекції енергетичного нагляду та Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

 

Автор:

(Всего статей: 19736)

РедакцияСвязаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: