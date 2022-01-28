УЕБ почала публікувати квартальні індекси ціни е/е

Українська енергетична біржа презентувала ринку ціновий індекс РДД, який відбиває ціну електроенергії базового навантаження в «ОЕС України» на наступний квартал (Q+1).

Про це пише пресслужба УЕБ.

Значення індексу формується протягом кварталу, що передує розрахунковому, на підставі середньозважених цін електроенергії базового навантаження за періодом постачання, що охоплює повний календарний квартал Q+1.

На сайті УЕБ можна переглянути інформацію про значення Квартального індексу базового навантаження з четвертого кварталу 2021 року. Так, на перший квартал 2022 року значення індексу зафіксовано на рівні 2 330,2 грн/МВт.г (без ПДВ). Біржа публікує поточне значення індексу на наступний квартал, яке оновлюється за результатами торгових днів минулого кварталу. Остаточне значення індексу формується за результатами останнього торгового дня календарного кварталу, що передує розрахунковому.

«Оптові ціни на електроенергію визначаються великою кількістю факторів. Квартальні зміни найчастіше зумовлені зрушеннями в балансі попиту та пропозиції. Таким чином, квартальний індекс може бути корисним інструментом для відстеження змін та визначення загальних тенденцій», — прокоментував запуск індексу генеральний директор ТОВ «УЕБ» Олександр Коваленко.

Читайте в «Терміналі» також, Міністерство енергетики знову направило звернення до Державної інспекції енергетичного нагляду та Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).