В Молдові на треть виросла ціна газу для побутових споживачів

Національне агентство з регулювання енергетики (НАРЕ) Молдови в п’ятницю затвердило новий тариф на газ відповідно до розрахунків, які представила компанія «Молдовагаз», тариф для побутових споживачів виріс майже на 30%, заявила на засіданні член НАРЕ Марчела Араме.

Передає Прайм.

«Національне агентство з регулювання в енергетиці затверджує тариф, наданий за розрахунками компанією «Молдовагаз». Вартість природного газу в пунктах виходу з газорозподільних мереж низького тиску для побутових споживачів виріс з 10 196 леїв (569 доларів – ред.) до 14 060 леїв (785 доларів), — сказала Араме.

Рішення набирає чинності заднім числом з 1 січня.

При розрахунку тарифу враховувалися прогнозовані ціни на газ на найближчі 14 місяців, в Молдовагазі взяли за основу ціну в 620 доларів за тисячу кубометрів з урахуванням чинного курсу валют. Також були враховані витрати на транспортування і розподіл газу.

Раніше Термінал писав, що якби Молдовагаз не контролювалася Газпромом — Молдові було б легше.