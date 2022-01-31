2022-01-31: Ціни на нафту зростають, Brent — $91,02 за барель

Обновлено: Январь 31, 2022. Тэги: , , , , , , , ,

2022-01-31: Ціни на нафту зростають, Brent — $91,02 за барель

 Ціни на нафту підіймаються в понеділок вранці й знаходяться поблизу максимумів за сім років, досягнутих за підсумками останніх торгів минулого тижня.

Про це пише Investing.com.

Вартість березневих ф’ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 8:25 кск у понеділок становить $91,02 за барель, що на $0,99 (1,1%) вище за ціну на закриття попередньої сесії.

За підсумками торгів у п’ятницю ці контракти подорожчали на $0,69 — до $90,03 за барель, під час торгів ціна підіймалася до позначки $91,7 за барель уперше з жовтня 2014 року. Термін березневих ф’ючерсів на Brent спливає у понеділок. Вартість фьючерсів, що активно торгуються, на квітень підіймалась на $0,89 (1,01%), до $89,41 за барель. Ціна ф’ючерсів на нафту WTI на березень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) становить до цього часу $87,78 за барель, що на $0,96 (1,11%) вище за підсумкове значення сесії в п’ятницю. Напередодні вартість цих контрактів зросла на $0,21 до $86,82 за барель. Обидві марки нафти подорожчали за підсумками шостого тижня поспіль. З початку січня їхня вартість піднялася приблизно на 16%, при цьому темпи зростання можуть стати максимальними з лютого 2021 року.

«Занепокоєння через проблеми з постачанням нафти в поєднанні з геополітичними ризиками, що зберігаються, забезпечили ринку сильний початок тижня», — зазначив аналітик Fujitomi Securities Co Ltd. Тошитака Тазава.

Тим часом увага ринку привертається на засідання міністрів країн ОПЕК+. Учасники ринку чекають, що на засіданні, яке заплановане на 2 лютого, буде ухвалено рішення продовжувати дотримуватися плану з нарощування нафтовидобутку на 400 тис. б/д щомісяця у березні. «Чекаючи, що ОПЕК+ збереже чинну політику поступового збільшення видобутку, ціни на нафту цього тижня, швидше за все, продовжать зростати», — додав Тазава. Він також вважає, що Brent залишиться вищим за $90 за барель.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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