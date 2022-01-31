ДСНС: В Україні до ранку понеділка знеструмлено 317 населених пунктів у 6 областях

Внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру) до ранку понеділка знеструмлено 317 населених пунктів у шести областях.
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.
Без електропостачання продовжують залишатися 123 населені пункти у Львівській області, 56 – у Тернопільській, 54 – у Рівненській, 38 – у Хмельницькій, 32 – у Волинській та 14 – у Закарпатській.
До відновлення подачі електроенергії залучено бригади обленерго.
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