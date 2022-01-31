МЕА прогнозує уповільнення росту попиту на газ у 2022 році

Обновлено: Январь 31, 2022. Тэги: , ,

МЕА прогнозує уповільнення росту попиту на газ у 2022 році

Попит на природний газ у світі в 2022 році збільшиться незначно через наслідки енергетичної кризи в ЄС і глобальної пандемії. Про це йдеться в квартальному звіті Міжнародного енергетичного агентства про газовий ринок.

Передає Investing.

Глобальний попит на газ підросте в 2022 році тільки на 0,9% після збільшення на 4,7% в 2021 році. При цьому в Європі, що споживає 13% газу, попит знизиться на 4,5% після зростання на 5,5%.

Вироблення газових електростанцій в ЄС скоротиться на тлі більш активного використання відновлюваних джерел енергії, а також вугілля через високі ціни на газ.

У той же час зростання попиту на газ, хоч і уповільнене, очікується практично у всіх основних регіонах споживання, крім Європи. Так, в Північній Америці прогнозується збільшення показника на 1%, в Південній і Центральній Америці — менш ніж на 1%, в Азії — на 5%.

Читайте у Терміналі: Польща готується до збільшення попиту на газ.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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