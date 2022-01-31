Мережа АГНКС «Укравтогаз» оголосила про зміни в роботі з 1 лютого

Мережа газових автозаправок України АГНКС «Укравтогаз» (входить до НАК «Нафтогаз Україна») оголосила про зміни в роботи з 1 лютого.
Реалізація газу припиняється з 1 лютого о 6:45 ранку, пише пресслужба Укравтогазу.
Компанія назвала причини закриття: зниження обсягів реалізації CNG (стисненого природного газу), зростання цін на газ та електрику, а також несприятлива кон’юнктура ринку.
Міністерство економіки оприлюднило середню вартість бензинів у розмірі 29,25 грн/л та дизпалива – 26,84 грн/л, на підставі яких обчислюється гранична ціна реалізації палива на АЗС. Граничний рівень торгової надбавки до середньої ціни дизпалива становить 7 грн/л, бензину – 5 грн/л. З врахуванням максимальної торгової націнки гранична вартість бензину не повинна перевищувати 35,25 грн/л, дизпалива – 33,84 грн/л.
«Термінал» писав, дочірнє підприємство НАК «Нафтогаз України» Укравтогаз починає реформу організаційної системи управління.