Мінагрополітики опубліковало алгоритм дій для подачі заявки на придбання природного газу на березень

Обновлено: Февраль 01, 2022. Тэги: , ,

Мінагрополітики опубліковало алгоритм дій для подачі заявки на придбання природного газу на березень

Із 01 до 05 лютого розпочинається прийом заявок від суб’єктів господарювання, які включені до Переліку суб’єктів господарювання, основним видом діяльності яких є, зокрема, виробництво продовольчих товарів, що мають істотну соціальну значущість щодо придбання природного газу власного видобутку на березень.

Інформує Мінагрополітики.

Згідно з алгоритмом, щоб успішно подати заявку на придбання природного газу, слід виконати такі умови:

  • бути включеним до Переліку суб’єктів господарювання, основним видом діяльності яких є, зокрема, виробництво продовольчих товарів, що мають істотну соціальну значущість, затвердженим наказом Мінагрополітики від 21.01.2022 № 25, який розміщено на офіційному веб-сайті міністерства;
  • визначитися з акредитованим на українській енергетичній біржі постачальником газу, який буде представляти ваші інтереси на торгах;
  • подати заявки для участі в торгах на придбання газу.

Із 01 до 05 лютого суб’єкти господарювання, включені до Переліку, подають заявки за цією формою щодо придбання газу на березень на електронну скриньку: gas.auction@mev.gov.ua.

До 10 лютого відбудеться затвердження Списку суб’єктів господарювання, які подали заявки на купівлю газу власного видобутку на березень.

  • ознайомитись із рішенням Комітету з нагляду за біржовими торгами з продажу газу власного видобутку щодо переліку допущених суб’єктів до торгів;
  • повідомити постачальника газу щодо участі в торгах, які відбуваються до 22 числа поточного місяця.

Читайте у Терміналі: ГарПок провів на УЕБ пілотний аукціон з продажу «зеленої» електроенергії постачальникам універсальних послуг.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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