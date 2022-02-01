Мінагрополітики опубліковало алгоритм дій для подачі заявки на придбання природного газу на березень

Із 01 до 05 лютого розпочинається прийом заявок від суб’єктів господарювання, які включені до Переліку суб’єктів господарювання, основним видом діяльності яких є, зокрема, виробництво продовольчих товарів, що мають істотну соціальну значущість щодо придбання природного газу власного видобутку на березень.
Інформує Мінагрополітики.
Згідно з алгоритмом, щоб успішно подати заявку на придбання природного газу, слід виконати такі умови:
- бути включеним до Переліку суб’єктів господарювання, основним видом діяльності яких є, зокрема, виробництво продовольчих товарів, що мають істотну соціальну значущість, затвердженим наказом Мінагрополітики від 21.01.2022 № 25, який розміщено на офіційному веб-сайті міністерства;
- визначитися з акредитованим на українській енергетичній біржі постачальником газу, який буде представляти ваші інтереси на торгах;
- подати заявки для участі в торгах на придбання газу.
Із 01 до 05 лютого суб’єкти господарювання, включені до Переліку, подають заявки за цією формою щодо придбання газу на березень на електронну скриньку: gas.auction@mev.gov.ua.
До 10 лютого відбудеться затвердження Списку суб’єктів господарювання, які подали заявки на купівлю газу власного видобутку на березень.
- ознайомитись із рішенням Комітету з нагляду за біржовими торгами з продажу газу власного видобутку щодо переліку допущених суб’єктів до торгів;
- повідомити постачальника газу щодо участі в торгах, які відбуваються до 22 числа поточного місяця.
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