Росія підвищує мито на нафту

Обновлено: Февраль 01, 2022. Тэги: , , , , , , , , , , ,

Росія підвищує мито на нафту

Мито на експорт нафти з Росії з 1 лютого зросло на $1 і склало $47,7 за тонну.

Це випливає із матеріалів Мінекономрозвитку РФ, пише АНГІ.

Середня ціна на нафту марки Urals за період з 15 грудня 2021 року до 14 січня 2022 року склала $77,16 за барель проти $75,75 долара за барель на місяць раніше. Мито на світлі нафтопродукти та олії зростає до $14,3 із $14 за тонну, на темні — до $47,7 із $46,7.

Мито на експорт товарного бензину підвищується до $14,3 за тонну із $14, а прямогонного (нафти) — до $26,2 із $25,5 за тонну.

Мито на скраплений газ (СПБТ) складе з 1 лютого $35,9 проти $120,8 місяця раніше, на чисті фракції ЗВГ — $32,3 проти $108,7, а на кокс — зростає до $3,1 за тонну з $3.

Читайте в «Терміналі» також,  ціни на нафту зростають і знаходяться поблизу максимумів за сім років, досягнутих минулого тижня.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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