Росія підвищує мито на нафту

Мито на експорт нафти з Росії з 1 лютого зросло на $1 і склало $47,7 за тонну.

Це випливає із матеріалів Мінекономрозвитку РФ, пише АНГІ.



Середня ціна на нафту марки Urals за період з 15 грудня 2021 року до 14 січня 2022 року склала $77,16 за барель проти $75,75 долара за барель на місяць раніше. Мито на світлі нафтопродукти та олії зростає до $14,3 із $14 за тонну, на темні — до $47,7 із $46,7.

Мито на експорт товарного бензину підвищується до $14,3 за тонну із $14, а прямогонного (нафти) — до $26,2 із $25,5 за тонну.

Мито на скраплений газ (СПБТ) складе з 1 лютого $35,9 проти $120,8 місяця раніше, на чисті фракції ЗВГ — $32,3 проти $108,7, а на кокс — зростає до $3,1 за тонну з $3.

Читайте в «Терміналі» також, ціни на нафту зростають і знаходяться поблизу максимумів за сім років, досягнутих минулого тижня.

