Розпочався фізичний імпорт газу в Україну з Угорщини

Сьогодні вперше в історії розпочався фізичний імпорт газу з Угорщини в Україну.
Повідомив керівник ОГТСУ Сергій Макогон.
Раніше система ГТС могла працювати тільки у напрямку з України до Угорщини. Завдяки проведеним технічним заходам була створена можливість транспортування газу в обох напрямках.
Угорський напрямок став другим після Словаччини гарантованим маршрутом постачання газу в Україну навіть і у разі відсутності транзиту.
Відкриття цього напрямку створила можливість для трейдерів організовувати постачання в Україну скрапленого газу LNG з терміналу у Хорватії, йдеться у повідомленні.
Раніше Термінал писав, що Нафтогаз купує валюту для імпорту газу — НБУ.