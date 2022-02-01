У Херсоні представили проекти оптимізації систем теплопостачання

У Херсоні презентували проєкти оптимізації систем теплопостачання.

Про це повідомила заступниця Міністра розвитку громад та територій Наталія Хоцянівська.

«Оновлені системи теплопостачання дозволять оптимізувати споживання енергоресурсів. Важливо, аби вони враховували можливості будівництва, реконструкції та модернізації джерел скидного тепла — когенерації чи альтернативного палива. Співпраця з USAID в рамках проєкту енергетичної безпеки дозволить місту заручитися підтримкою міжнародних партнерів на шляху трансформації систем теплопостачання», — підкреслила Наталія Хоцянівська.

Програма допомоги муніципалітетам у реалізації реформ, спрямованих на оптимізацію схем теплопостачання, виконується у співпраці USAID в рамках проєкту енергетичної безпеки (ПЕБ) та Міністерства розвитку громад та територій. Херсон стало одним з 6 міст-партнерів, відібраних до участі у Програмі за результатами конкурсного відбору, який USAID ПЕБ провів у березні минулого року.

Раніше Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов зазначав, що енергоефективність будівель — потужний рушій національної економіки.

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