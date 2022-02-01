У Херсоні представили проекти оптимізації систем теплопостачання

Обновлено: Февраль 01, 2022. Тэги: , ,

У Херсоні представили проекти оптимізації систем теплопостачання

У Херсоні презентували проєкти оптимізації систем теплопостачання.

Про це повідомила заступниця Міністра розвитку громад та територій Наталія Хоцянівська.

«Оновлені системи теплопостачання дозволять оптимізувати споживання енергоресурсів. Важливо, аби вони враховували можливості будівництва, реконструкції та модернізації джерел скидного тепла — когенерації чи альтернативного палива. Співпраця з USAID в рамках проєкту енергетичної безпеки дозволить місту заручитися підтримкою міжнародних партнерів на шляху трансформації систем теплопостачання», — підкреслила Наталія Хоцянівська.

Програма допомоги муніципалітетам у реалізації реформ, спрямованих на оптимізацію схем теплопостачання, виконується у співпраці USAID в рамках проєкту енергетичної безпеки (ПЕБ) та Міністерства розвитку громад та територій. Херсон стало одним з 6 міст-партнерів, відібраних до участі у Програмі за результатами конкурсного відбору, який USAID ПЕБ провів у березні минулого року.

Раніше Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов зазначав, що енергоефективність будівель — потужний рушій національної економіки.

Читайте також, підписано Меморандум щодо врегулювання питань у сфері постачання теплової енергії та гарячої води.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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