Угорщина попросила Росію збільшити поставки газу

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан попросив Москву збільшити поставки російського газу в країну, сказав він під час зустрічі з Володимиром Путіним у вівторок.

Передає Investing.

Раніше він говорив, що Угорщина буде домагатися збільшення поставок газу з Росії в рамках довгострокового контракту до 2036 року. Газовий контракт Угорщини і Росії забезпечує покупку газу дешевше, ніж в Європі, цитує Орбана агентство РИА Новости.

Раніше Термінал писав, що розпочався фізичний імпорт газу в Україну з Угорщини.