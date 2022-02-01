Єврокомісія розслідує ситуацію з цінами на газовому ринку

Обновлено: Февраль 01, 2022. Тэги: , ,

Єврокомісія розслідує ситуацію з цінами на газовому ринку

Єврокомісія продовжує досліджувати обстановку на газовому ринку Євросоюзу через різке зростання цін, щоб виявити, чи не порушили компанії-постачальники правила конкуренції, повідомив представник прес-служби ЄК в ході брифінгу.

Передає Прайм.

«Єврокомісія вивчає всі звинувачення про можливу неконкурентну поведінку компаній, які видобувають і постачають природний газ до Європи, з метою перевірити чи можна співвіднести поточну ситуацію на оптовому ринку газу з комерційною поведінкою учасників ринку», — пояснив він.

Єврокомісія в жовтні направила ряд питань деяким гравцям ринку, в тому числі, Газпрому.

«Ми не можемо розповісти вам про стан цього процесу щодо встановлення фактів, повідомити про час його завершення або передбачити його результат. Але щодо Газпрому можу додати, що ми отримали певну інформацію від компанії в контексті цього розслідування щодо європейського ринку газу. Ми як і раніше чекає повноцінної відповіді на запит Єврокомісії Газпрому, — пояснив європейський чиновник.

Раніше Термінал писав, що у європейських сховищах залишилось 40% газу — Газпром.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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