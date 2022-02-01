Єврокомісія розслідує ситуацію з цінами на газовому ринку

Єврокомісія продовжує досліджувати обстановку на газовому ринку Євросоюзу через різке зростання цін, щоб виявити, чи не порушили компанії-постачальники правила конкуренції, повідомив представник прес-служби ЄК в ході брифінгу.

Передає Прайм.

«Єврокомісія вивчає всі звинувачення про можливу неконкурентну поведінку компаній, які видобувають і постачають природний газ до Європи, з метою перевірити чи можна співвіднести поточну ситуацію на оптовому ринку газу з комерційною поведінкою учасників ринку», — пояснив він.

Єврокомісія в жовтні направила ряд питань деяким гравцям ринку, в тому числі, Газпрому.

«Ми не можемо розповісти вам про стан цього процесу щодо встановлення фактів, повідомити про час його завершення або передбачити його результат. Але щодо Газпрому можу додати, що ми отримали певну інформацію від компанії в контексті цього розслідування щодо європейського ринку газу. Ми як і раніше чекає повноцінної відповіді на запит Єврокомісії Газпрому, — пояснив європейський чиновник.

Раніше Термінал писав, що у європейських сховищах залишилось 40% газу — Газпром.