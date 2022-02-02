2022-02-02: Ціни на нафту Brent і WTI під час азійських торгів майже не змінилися

Котирування ф’ючерсів на нафту WTI майже не знизилися під час азійських торгів у середу.

Про це пише Investing.com.

На Нью-Йоркській товарній біржі ф’ючерси на нафту WTI з постачанням у березні торгуються за ціною $88,34 за барель, на момент написання цього коментаря опустившись на 0,16%.

На момент написання матеріалу нафта WTI знайшла підтримку на рівні 84,92 дол. та опір – на $88,84/

Ф’ючерс на індекс USD, що показує ставлення долара США до кошика із шести основних валют, зріс на 0,11% і торгується на позначці $96,27. Щодо інших товарів, що торгуються на ICE, ф’ючерс на нафту Brent з постачанням у квітні знизився на 0,18%, досягнувши позначки $89,32 за барель, а різниця в ціні між контрактами на нафту Brent і нафту WTI склала $0,98 за барель.

Читайте в «Терміналі», Ціни на нафту зростають і знаходяться поблизу максимумів за сім років, досягнутих минулого тижня.