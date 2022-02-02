Нафтогаз вже почне закачувати газ на наступний опалювальний сезон

НАК «Нафтогаз України» підписав низку контрактів, за якими з лютого розпочнеться закачування газу на наступний опалювальний сезон.



Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час зустрічі з учасниками Американської торгової палати.

«Вже з лютого Нафтогаз починає завантажувати газ наступного опалювального сезону. Ми в принципі розуміємо, що 11,5 млрд куб. м газу достатньо, щоб спокійно до квітня пройти, а у лютому, березні, квітні вже завантажуватимемо на наступний», — сказав прем’єр.

За його словами, частину необхідних домовленостей уже досягнуто. За даними НБУ, 31 січня НАК «Нафтогаз України» почав закуповувати валюту з метою покупки імпортного газу.

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