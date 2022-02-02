Суд ЄС відхилів скаргу польської компанії PGNiG щодо Газпрому

Обновлено: Февраль 02, 2022. Тэги: , ,

Суд ЄС відхилів скаргу польської компанії PGNiG щодо Газпрому

Суд Європейського Союзу відхилив скаргу польської компанії PGNiG на рішення Європейської комісії за підсумками антимонопольних справ щодо російського монополіста «Газпром».

Пише Європейська правда.

Суд став на бік єврокомісара з питань конкуренції Маргрете Вестагер у її великій антимонопольній справі проти «Газпрому», підтримавши її рішення від 2018 року щодо ухвалення зобов’язань від російського енергетичного гіганта.

Єврокомісія сім років вивчала ділові операції «Газпрому» в Європі, звинувачуючи російський концерн у перешкоджанні конкуренції та завищенні цін на постачання газу

У результаті Єврокомісія не стала штрафувати «Газпром», проте поклала на нього низку юридичних зобов’язань, щоб уможливити постачання газу за конкурентними цінами до Центральної та Східної Європи.

Польща та інші країни, які постраждали від монопольної практики «Газпрому», були незадоволені, що російський концерн не був покараний. Штраф міг досягти 10% річного обігу монополіста. У результаті рішення Єврокомісії оскаржила польська компанія PGNiG.

Судді ухвалили, що рішення Єврокомісії не містило жодних «процесуальних чи суттєвих помилок, на які посилається заявник».

Читайте у Терміналі: Газпром почав нарощувати постачання газу до Європи.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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