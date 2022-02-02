У Єврокомісії названо причини високих цін на газ

Ціни на газ в Євросоюзі високі через сильний попит, але геополітична обстановка «не допомагає» їм стабілізуватися, заявила єврокомісар з енергетики Кадрі Сімсон в комітеті Європарламенту.

Передає Прайм.

«Наша оцінка про причини цього стрибка цін не змінилася. Ціни на енергію продовжують залишатися в значній мірі пов’язаними з високим попитом в Азії і з глобальними цінами на газ. Однак нинішня геополітична нестабільність, звичайно, не допомогла їм стабілізуватися», — сказала Сімсон.

Раніше Термінал писав, що ф’ючерси на газ у Європі подешевшали на 10%.