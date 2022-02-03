2022-02-03: Нафта дещо дешевшає на підсумках засідання ОПЕК+

Ціни на нафту знижуються в четвер після слабких даних про зайнятість в США і деякої фіксації прибутку, проте їх як і раніше підтримує обмежена пропозиція, оскільки виробники ОПЕК+ дотримуються політики запланованого помірного збільшення видобутку.

Передає Investing.

Ф’ючерси на нафту марки Brent до 08:30 за Києвом знизилися на 0,53% до $89 за барель, марки WTI — знизилися на 0,65% до $87,69 за барель.

У січні число зайнятих у приватному секторі США скоротилося вперше за рік, що підвищило ризик різкого зниження зайнятості, яке завдасть тимчасового удару по ринку праці.

Ціни на нафту також опинилися під тиском після того, як міністр нафти Ірану сказав, що країна готова повернутися на нафтовий ринок якомога швидше, але не став вдаватися в деталі.

ОПЕК+ в середу погодилася дотримуватися помірного підвищення видобутку нафти на 400.000 барелів на день, оскільки група вже зазнає труднощів з виконанням існуючих цілей, незважаючи на тиск з боку основних споживачів, що вимагають більш швидкого збільшення поставок.

Запаси нафти в США знизилися на 1,05 мільйона барелів за тиждень, що завершився 28 січня, до 415,1 мільйона барелів, повідомило Управління енергетичної інформації (EIA) в середу.

Раніше Термінал писав, що ОПЕК+ узгодила збільшення видобутку нафти у березні.