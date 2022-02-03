2022-02-03: Нафта дещо дешевшає на підсумках засідання ОПЕК+

Обновлено: Февраль 03, 2022. Тэги: , , , ,

2022-02-03: Нафта дещо дешевшає на підсумках засідання ОПЕК+

Ціни на нафту знижуються в четвер після слабких даних про зайнятість в США і деякої фіксації прибутку, проте їх як і раніше підтримує обмежена пропозиція, оскільки виробники ОПЕК+ дотримуються політики запланованого помірного збільшення видобутку.

Передає Investing.

Ф’ючерси на нафту марки Brent до 08:30 за Києвом знизилися на 0,53% до $89 за барель, марки WTI — знизилися на 0,65% до $87,69 за барель.

У січні число зайнятих у приватному секторі США скоротилося вперше за рік, що підвищило ризик різкого зниження зайнятості, яке завдасть тимчасового удару по ринку праці.

Ціни на нафту також опинилися під тиском після того, як міністр нафти Ірану сказав, що країна готова повернутися на нафтовий ринок якомога швидше, але не став вдаватися в деталі.

ОПЕК+ в середу погодилася дотримуватися помірного підвищення видобутку нафти на 400.000 барелів на день, оскільки група вже зазнає труднощів з виконанням існуючих цілей, незважаючи на тиск з боку основних споживачів, що вимагають більш швидкого збільшення поставок.

Запаси нафти в США знизилися на 1,05 мільйона барелів за тиждень, що завершився 28 січня, до 415,1 мільйона барелів, повідомило Управління енергетичної інформації (EIA) в середу.

Раніше Термінал писав, що ОПЕК+ узгодила збільшення видобутку нафти у березні.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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