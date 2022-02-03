Глава ОГТСУ закликав учасників максимізувати активність на короткостроковому ринку газу на УЕБ

Керівник ТОВ «Оператор ГТС України» Сергій Макогон закликав учасників короткострокового ринку газу на Українській енергетичній біржі (УЕБ) збільшити свою активність в операціях купівлі-продажу ресурсу.

Не потрібно сприймати цей ринок як ринок, де працює тільки оператор ОГТСУ, сказав Макогон на ток-шоу Energy Freedom by Energy Club «Перші підсумки роботи ВДТСУ на короткостроковому ринку природного газу на УЕБ».

«Це ринок усіх учасників, і ми закликаємо всіх учасників брати участь у торгах, виставляти свої котирування, і такими діями ми визначатимемо реальну ринкову вартість газу», – сказав керівник ОГТСУ.

Він висловив задоволення початком роботи компанії на ринку, а також високим рівнем компетенції та досвіду представників біржі, які «в дуже стислий термін дозволили нам реалізувати це завдання».

«Для нас це теж новий досвід, ми намагаємося зрозуміти, як це робити для того, щоб посилати правильні сигнали ринку і ці сигнали повинні показувати ринку, коли оператор потребує газу або коли він має його надлишки», – доповнив Макогон.

За словами голови ОГТСУ, поки компанія не має належного розуміння, як короткостроковий ринок газу на УЕБ впливає на процес балансування газу в ГТС.

«На жаль, ми поки що не розуміємо, наскільки ці торги впливають на фізичний стан тиску в системі. Ми обраховуємо, але поки що таких явних сигналів не маємо. Ви всі повинні розуміти, що основна мета виходу оператора на біржу – це фізичне балансування системи, це забезпечення необхідного рівня тиску в системі для того, щоб вона могла безперебійно працювати», – наголосив він.

Раніше «Термінал» писав, наглядова рада АТ «Магістральні газопроводи України» напрацьовує заходи зі збільшення участі ТОВ «Оператор ГТС України» на українській енергетичній біржі для купівлі-продажу газу на балансування газотранспортної системи. Для створення передумов виходу ТОВ «Оператор ГТС України» на біржу та координації дій Оператора і ТОВ «Українська енергетична біржа» проведено низку зустрічей, напрацьовано і погоджено відповідні документи.