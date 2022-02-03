НКРЕКП затвердила зміни до правил ринку необхідні для роботи ОЕС в ізольованому режимі

Обновлено: Февраль 03, 2022. Тэги: , ,

НКРЕКП затвердила зміни до правил ринку необхідні для роботи ОЕС в ізольованому режимі

НКРЕКП затвердила зміни до правил ринку електроенергії, що передбачають особливості роботи учасників ринку під час роботи Об’єднаної енергосистеми України в ізольованому режимі у рамках інтеграції до ENTSO-E.

Рішення про доповнення правил ринку новим розділом, яким керуватимуться його учасники під час ізольованого режиму, комісія ухвалила на засіданні 3 лютого, пише Енергореформа.

Цей розділ визначає умови надання допоміжних послуг, у тому числі проведення аукціонів на їхню закупівлю, а також послуг балансування.

Як пояснив у ході засідання регулятора заступник директора департаменту енергоринку Ілля Сидоров, проведення випробувань на енергогенеруючому обладнанні під час ізольованого режиму потребує внесення змін до правил ринку, що передбачають додаткові повноваження оператора системи передачі.

При цьому він зазначив, що цього тижня проєкт змін був узгоджений Антимонопольним комітетом України.
Відповідно до затверджених НКРЕКП доповнень до правил, ОСП визначає та оприлюднить на своєму сайті не пізніше ніж за мережу календарних днів дати початку та закінчення ізольованого режиму.

Читайте в «Терміналі», з 2023 року шляхом синхронізації з ENTSO-E Україна посилить енергетичну безпеку всього регіону — Міненерго.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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