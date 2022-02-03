НКРЕКП затвердила зміни до правил ринку необхідні для роботи ОЕС в ізольованому режимі

НКРЕКП затвердила зміни до правил ринку електроенергії, що передбачають особливості роботи учасників ринку під час роботи Об’єднаної енергосистеми України в ізольованому режимі у рамках інтеграції до ENTSO-E.

Рішення про доповнення правил ринку новим розділом, яким керуватимуться його учасники під час ізольованого режиму, комісія ухвалила на засіданні 3 лютого, пише Енергореформа.

Цей розділ визначає умови надання допоміжних послуг, у тому числі проведення аукціонів на їхню закупівлю, а також послуг балансування.

Як пояснив у ході засідання регулятора заступник директора департаменту енергоринку Ілля Сидоров, проведення випробувань на енергогенеруючому обладнанні під час ізольованого режиму потребує внесення змін до правил ринку, що передбачають додаткові повноваження оператора системи передачі.

При цьому він зазначив, що цього тижня проєкт змін був узгоджений Антимонопольним комітетом України.

Відповідно до затверджених НКРЕКП доповнень до правил, ОСП визначає та оприлюднить на своєму сайті не пізніше ніж за мережу календарних днів дати початку та закінчення ізольованого режиму.

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