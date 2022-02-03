Укргазвидобування наростило видобуток за підсумками січня

Видобуток природного газу АТ «Укргазвидобування» у січні 2022 року сягнув 1,19 млрд куб. м. Порівняно з аналогічним періодом минулого року зростання валового видобутку становить 1,8% або 21 млн куб. м газу.
Повідомляє Укргазвидобування.
При цьому обсяг природного газу, переданого для потреб українських споживачів (товарного газу – без урахування витрат на власні виробничі потреби), становить 1,12 млрд куб. м, що на 2% або 23 млн куб. м більше ніж у січні 2021 року.
Зростанню видобутку сприяли такі заходи, завершені в січні 2022 року:
- 4 нових свердловини пробурено та введено в експлуатацію;
- 11 капітальних ремонтів свердловин;
- 58 колтюбінгових операцій;
- 14 операцій з гідророзриву пласта;
- 283 геофізичних дослідження та інших робіт в свердловинах.
Крім того, з початку року Укргазвидобування ввело в експлуатацію інфраструктурні об’єкти:
- газопровід Комишня-Яблунівка довжиною 26 км, діаметром 219 мм;
- 3 нові малогабаритні дотискні компресорні станції (МДКС).
Раніше Термінал писав, що Нафтогаз планує за 10 років збільшити видобуток майже в 2 рази.