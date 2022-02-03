Укргазвидобування наростило видобуток за підсумками січня

Обновлено: Февраль 03, 2022. Тэги: ,

Укргазвидобування наростило видобуток за підсумками січня

Видобуток природного газу АТ «Укргазвидобування» у січні 2022 року сягнув 1,19 млрд куб. м. Порівняно з аналогічним періодом минулого року зростання валового видобутку становить 1,8% або 21 млн куб. м газу.

Повідомляє Укргазвидобування.

При цьому обсяг природного газу, переданого для потреб українських споживачів (товарного газу – без урахування витрат на власні виробничі потреби), становить 1,12 млрд куб. м, що на 2% або 23 млн куб. м більше ніж у січні 2021 року.

Зростанню видобутку сприяли такі заходи, завершені в січні 2022 року:

  • 4 нових свердловини пробурено та введено в експлуатацію;
  • 11 капітальних ремонтів свердловин;
  • 58 колтюбінгових операцій;
  • 14 операцій з гідророзриву пласта;
  • 283 геофізичних дослідження та інших робіт в свердловинах.

Крім того, з початку року Укргазвидобування ввело в експлуатацію інфраструктурні об’єкти:

  • газопровід Комишня-Яблунівка довжиною 26 км, діаметром 219 мм;
  • 3 нові малогабаритні дотискні компресорні станції (МДКС).

Раніше Термінал писав, що Нафтогаз планує за 10 років збільшити видобуток майже в 2 рази.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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