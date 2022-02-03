Єврокомісія визнала «зеленими» газову та атомну енергетику

Єврокомісія класифікувала атомну та газову енергетику як перехідні зелені джерела енергії, що сприяють переходу до безвуглецевої економіки. Про це йдеться у прийнятому в середу Єврокомісією документі під назвою «Таксономія ЄС».

Передає Перший Діловий.

Нові інвестиції в атомні електростанції дозволені до 2045 року, в газову інфраструктуру – до 2030 року, залежно від деяких екологічних критеріїв.

«Приймаючи до уваги наукові оцінки та поточний технологічний прогрес, Єврокомісія вважає, що існує роль для приватних інвестицій у газову та атомну енергетику у перехідний період. Вибрані види атомної та газової енергетики відповідають кліматичним та природним цілям ЄС та дозволять прискорити перехід від найбільш брудних видів, таких як вугільна генерація, до кліматично нейтрального майбутнього, здебільшого заснованого на відновлюваних джерелах енергії», – йдеться у документі.

Документ також включає набір екологічних вимог, яким мають відповідати нові АЕС та газові електростанції у Європі.

Читайте у Терміналі: Низка країн ЄС виступила проти визнання атомної енергетики «зеленою».