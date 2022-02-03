Єврокомісія визнала «зеленими» газову та атомну енергетику

Обновлено: Февраль 03, 2022. Тэги: ,

Єврокомісія визнала «зеленими» газову та атомну енергетику

Єврокомісія класифікувала атомну та газову енергетику як перехідні зелені джерела енергії, що сприяють переходу до безвуглецевої економіки. Про це йдеться у прийнятому в середу Єврокомісією документі під назвою «Таксономія ЄС».

Передає Перший Діловий.

Нові інвестиції в атомні електростанції дозволені до 2045 року, в газову інфраструктуру – до 2030 року, залежно від деяких екологічних критеріїв.

«Приймаючи до уваги наукові оцінки та поточний технологічний прогрес, Єврокомісія вважає, що існує роль для приватних інвестицій у газову та атомну енергетику у перехідний період. Вибрані види атомної та газової енергетики відповідають кліматичним та природним цілям ЄС та дозволять прискорити перехід від найбільш брудних видів, таких як вугільна генерація, до кліматично нейтрального майбутнього, здебільшого заснованого на відновлюваних джерелах енергії», – йдеться у документі.

Документ також включає набір екологічних вимог, яким мають відповідати нові АЕС та газові електростанції у Європі.

Читайте у Терміналі: Низка країн ЄС виступила проти визнання атомної енергетики «зеленою».

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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