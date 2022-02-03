Збалансування ГТС на біржі – ще один крок до європейської моделі українського ринку — Олексій Дубовський

З 19 січня поточного року Оператор ГТС України розпочав активну торгівлю природним газом на короткостроковому ринку УЕБ з метою балансування, що дозволило створити об’єктивний ринковий індикатив для формування маржинальних цін.

Перші підсумки торгів Оператора підбили на онлайн-зустрічі учасники та гості Energy Freedom by Energy Club. Запрошеними були професіонали енергетичної галузі — представники Оператора ГТС, УЕБ, керівники компаній, експерти.

З особливостями та вигодами нової моделі торгів учасників засідання Energy Freedom by Energy Club ознайомила заступник Голови Біржового комітету УЕБ Інна Щербина.

«Балансування ГТС використовуючи торгову платформу УЕБ — це довгоочікувана подія для ринку газу. Закупівлі відповідають як Кодексу ГТС, так і європейському законодавству. Перша перевага цих торгів – це формування маржинальних цін за результатами угод учасників УЕБ кожного дня, які можна відстежувати на сайті Біржі у цілодобовому режимі. Можна бачити що вона формувалася прозоро відкрито і конкурентно. Відтепер ми отримуємо вже одну середньозважену ціну, що зменшило ризики для учасника ринку, а відтак збільшило їм вигоду. Кожен учасник може долучитися до формування маржинальної ціни, отримати гарантований розрахунок за угодою, збалансувати своє портфоліо. Тож запрошую всіх до підвищення ліквідності ринку», — сказала Інна Щербина.

На питання щодо повноважень котирувальної комісії відповів Голова Біржового комітету УЕБ Олексій Дубовський, додатково прокоментувавши результати торгів за останні два тижні.

«У котирувальної комісії одне завдання – відстежувати рівень цін, відтак конфлікт інтересу виключається. Маржинальна ціна встановлюється у розмірі плюс чи мінус 10% від вартості газу на німецькому хабі THE, а це виключає всілякі маніпуляції. З початку запровадження нової моделі торгів було продано майже 10 млн куб м газу і значних відхилень не було. Ціни ми відстежуємо постійно, порівнюючи з європейськими хабами. Також Біржа відкрита до побажань учасників ринку, яких кожного дня стає все більше. Збалансування ГТС на біржі – ще один крок до європейської моделі українського ринку газу», — наголосив Олексій Дубовський.

Своєю чергою учасники ринку, присутні під час засідання, висловили своє задоволення перевагами нової моделі торгів, запевнили у своїй подальшій присутності на Біржі та наголосили, що зменшення небалансів у першу чергу позитивно відображається на споживачах блакитного палива.

Читайте в «Терміналі», керівник ТОВ «Оператор ГТС України» Сергій Макогон закликав учасників короткострокового ринку газу на Українській енергетичній біржі (УЕБ) збільшити свою активність в операціях купівлі-продажу ресурсу.

