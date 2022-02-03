Збільшено гарантовані потужності для імпорту газу зі Словаччини

Український ринок газу отримав додаткову можливість для імпорту газу зі Словаччини — гарантовані потужності на точці “Будінце” збільшені з 27 млн куб. м на добу до 42 млн куб. м на добу.

Повідомляє Оператор ГТС України.

Оператор ГТС України та словацький оператор Eustream a.s. домовились про збільшення гарантованих потужностей для імпорту природного газу зі Словаччини на 15 млн куб. м на добу на точці “Будінце”. Таким чином, загальний обсяг гарантованих потужностей з 4 лютого до 31 березня 2022 року складатиме 42 млн куб. м на добу, наголошується у повідомленні.

Нові гарантовані потужності будуть розподілятись через аукціони на платформі: на лютий через добові аукціони, а на березень — через добові і місячний. Бронювання нових потужностей здійснюватиметься за чинними тарифами.

«Вперше з 2014 року вдалось збільшити можливості України щодо фізичного імпорту газу — з 1 лютого розпочався фізичний імпорт газу з Угорщини, а з 4 лютого ми тимчасово збільшили гарантовані потужності зі Словаччини. В обох випадках наші колеги-оператори не висувають додаткових вимог чи зобов’язань до української сторони.”, — сказав генеральний директор ОГТСУ Сергій Макогон.

Раніше Термінал писав, що розпочався фізичний імпорт газу в Україну з Угорщини.