Збільшено гарантовані потужності для імпорту газу зі Словаччини

Обновлено: Февраль 03, 2022. Тэги: , ,

Збільшено гарантовані потужності для імпорту газу зі Словаччини

Український ринок газу отримав додаткову можливість для імпорту газу зі Словаччини — гарантовані потужності на точці “Будінце” збільшені з 27 млн куб. м на добу до 42 млн куб. м на добу.

Повідомляє Оператор ГТС України.

Оператор ГТС України та словацький оператор Eustream a.s. домовились про збільшення гарантованих потужностей для імпорту природного газу зі Словаччини на 15 млн куб. м на добу на точці “Будінце”. Таким чином, загальний обсяг гарантованих потужностей з 4 лютого до 31 березня 2022 року складатиме 42 млн куб. м на добу, наголошується у повідомленні.

Нові гарантовані потужності будуть розподілятись через аукціони на платформі: на лютий через добові аукціони, а на березень — через добові і місячний. Бронювання нових потужностей здійснюватиметься за чинними тарифами.

«Вперше з 2014 року вдалось збільшити можливості України щодо фізичного імпорту газу — з 1 лютого розпочався фізичний імпорт газу з Угорщини, а з 4 лютого ми тимчасово збільшили гарантовані потужності зі Словаччини. В обох випадках наші колеги-оператори не висувають додаткових вимог чи зобов’язань до української сторони.”, — сказав генеральний директор ОГТСУ Сергій Макогон.

Раніше Термінал писав, що розпочався фізичний імпорт газу в Україну з Угорщини.

Автор:

(Всего статей: 19770)

РедакцияСвязаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: