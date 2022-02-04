2022-02-04: Ціни на нафту Brent і WTI перевищили $90 за барель

Нафтові ціни продовжують зростати після стрибка напередодні, причому котирування WTI перевищили позначку $90 за барель вперше з жовтня 2014 року.

Про це пише Investing.com.

Вартість квітневих ф’ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 8:26 кск становила $91,57 за барель, що на $0,46 (0,5%) вище за ціну на закриття попередньої сесії.

За підсумками торгів у четвер ці контракти подорожчали на $1,64 (1,8%) – до $91,11 за барель.

Ціна ф’ючерсів на нафту WTI на березень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) становила до цього часу $90,92 за барель, що на $0,65 (0,72%) вище за підсумкове значення сесії в четвер.

Напередодні вартість цих контрактів зросла на $2,01 (2,3%), до $90,72 за барель. Підтримку нафтового ринку продовжують побоюватися недостатньої пропозиції на тлі активно відновлюючого попиту. Чинниками ризику для пропозиції є геополітична напруженість у Східній Європі та на Близькому Сході, а також той факт, що багато країн ОПЕК+ досі не змогли збільшити видобуток до узгодженого рівня. Тим часом рясні снігопади в США також підтримують ціни на нафту, оскільки в Штатах зростає попит на паливо для опалення будинків і підприємств. «Існує побоювання, що американські енергетичні компанії не зможуть збільшити видобуток, щоб задовольнити попит», — зазначив старший аналітик Price Futures Group Філ Флінн.