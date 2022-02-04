Рубрика | Украина

АМКУ затвердив на 2022 серед пріоритетів ринки електричної енергії та природного газу

Обновлено: Февраль 04, 2022. Тэги:

АМКУ затвердив на 2022 серед пріоритетів ринки електричної енергії та природного газу

Антимонопольний комітет України затвердив пріоритети діяльності на 2022 рік. Третій рік поспіль Комітет формує їх як перелік стратегічних напрямків, визначених з огляду на поточну ситуацію в конкурентному середовищі країни.

Про це пише пресслужба АМКУ.

«Починаючи з 2020 року кожен наш перелік пріоритетів містив пункт про ринки електричної енергії та природного газу. Послідовність надає Комітету можливість формувати середньострокові пріоритети, які розширюються з урахуванням поточної ситуації та викликів», — зазначила голова Антимонопольного Комітету Ольга Піщанська.

Отже у 2022 році АМКУ зосередить свою увагу на такій роботі як:

1. Удосконалення нормативно-правової бази у сфері державної допомоги суб’єктам господарювання. Забезпечення наповнення реєстру державної допомоги програмами чинної державної допомоги;

2. Адвокатування та/або виявлення й припинення порушень конкурентного законодавства на ринках електричної енергії та природного газу;

3. Адвокатування та/або виявлення й припинення порушень конкурентного законодавства у сферах діяльності морських портів та вантажних залізничних перевезень;

4. Адвокатування та/або виявлення й припинення порушень конкурентного законодавства на ринках банківських та фінансових послуг;

5. Розроблення методичних рекомендацій, щодо проведення опитувань споживачів;

6. Дослідження стану конкуренції на ринках будівельних матеріалів;

7. Виявлення та припинення порушень законодавства про захист економічної конкуренції у сфері реалізації майна через конкурсні процедури.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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