Азербайджан планує збільшити експорт газу до Європи

Міністр енергетики Азербайджану Пярвіз Шахбазов провів зустріч із керуючим директором трубопровідної компанії TAP AG Лукой Шіппаті (Luca Schieppati), на якій обговорили запуск Транс-Адріатичного газопроводу на повну потужність та можливості збільшення поставок у майбутньому.
Про це повідомляє Інтерфакс-Азербайджан.
Міжнародне енергетичне агентство (МЕА, IEA) прогнозує, що експорт газу з Азербайджану до Європи Транс-Адріатичним газопроводом (TAP) у 2022 році досягне проєктних 10 млрд кубометрів. Раніше трубопровідна компанія TAP AG повідомляла, що обсяг азербайджанського газу, експортованого до Європи по TAP з 31 грудня 2020 року по 31 грудня 2021 року, склав 8,1 млрд кубометрів. Зі зазначеного обсягу понад 6,8 млрд кубометрів поставлено до Італії, близько 1,2 млрд кубометрів — до Греції та Болгарії. Газопровід призначений для транспортування 10 млрд кубометрів. Пропускна здатність газопроводу дозволяє збільшити його потужність удвічі – до 20 млрд кубометрів на рік. Співвласники проєкту: компанія SOCAR (20%), BP (20%), Snam (20%), Fluxys (19%), Enagas (16%) та Axpo (5%). Вартість проєкту – 4,5 млрд євро. Закладка фундаменту TAP відбулася 17 травня 2016 року у Греції.
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