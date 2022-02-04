Азербайджан планує збільшити експорт газу до Європи

Обновлено: Февраль 04, 2022. Тэги: , ,

Азербайджан планує збільшити експорт газу до Європи

Міністр енергетики Азербайджану Пярвіз Шахбазов провів зустріч із керуючим директором трубопровідної компанії TAP AG Лукой Шіппаті (Luca Schieppati), на якій обговорили запуск Транс-Адріатичного газопроводу на повну потужність та можливості збільшення поставок у майбутньому.

Про це повідомляє Інтерфакс-Азербайджан.

Міжнародне енергетичне агентство (МЕА, IEA) прогнозує, що експорт газу з Азербайджану до Європи Транс-Адріатичним газопроводом (TAP) у 2022 році досягне проєктних 10 млрд кубометрів. Раніше трубопровідна компанія TAP AG повідомляла, що обсяг азербайджанського газу, експортованого до Європи по TAP з 31 грудня 2020 року по 31 грудня 2021 року, склав 8,1 млрд кубометрів. Зі зазначеного обсягу понад 6,8 млрд кубометрів поставлено до Італії, близько 1,2 млрд кубометрів — до Греції та Болгарії. Газопровід призначений для транспортування 10 млрд кубометрів. Пропускна здатність газопроводу дозволяє збільшити його потужність удвічі – до 20 млрд кубометрів на рік. Співвласники проєкту: компанія SOCAR (20%), BP (20%), Snam (20%), Fluxys (19%), Enagas (16%) та Axpo (5%). Вартість проєкту – 4,5 млрд євро. Закладка фундаменту TAP відбулася 17 травня 2016 року у Греції.

Читайте в «Терміналі»,

Автор:

(Всего статей: 19775)

РедакцияСвязаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: