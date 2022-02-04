Бензин та ДП продовжують дорожчати: як змінилась середня вартість ДП і бензинів

Визначено середню вартість 1 літра дизельного палива ULSD 10 ppm, яка становить 28,30 гривень, та 1 літра бензинів автомобільних GASOLINE 10 ppm, яка становить 30,84 гривні.
Про це йдеться на сайті Мінекономіки.
«Відповідно до вимог пункту 414 постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 № 1236 “Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2” на підставі розрахунків акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” (лист від 01.02.2022 № 16/2-28-22) визначено середню вартість 1 літра дизельного палива ULSD 10 ppm, яка становить 28,30 гривень, та 1 літра бензинів автомобільних GASOLINE 10 ppm, яка становить 30,84 гривні», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, з 15 травня 2021 року в Україні ввели державне регулювання роздрібних цін на бензин і дизельне паливо з метою запобігання зловживань АЗС та доступності пального для населення.
- Здійснювати розрахунки зобов’язали НАК «Нафтогаз України». Компанія подає розрахунки Міністерству економіки тричі на місяць.
- Максимальну роздрібну націнку Кабмін встановив в розмірі 5 гривень на бензин та 7 гривень ДП.
- Останній раз граничну ціну переглядали 13 січня 2022 року. Тож максимальна ціна на бензин не має перевищувати 32,92 гривні за літр та 32,16 гривні за літр для ДП.