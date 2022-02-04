Міністр енергетики розповів про поточний стан проходження опалювального сезону

В Україні зменшилось споживання природного газу. Протягом січня з ПСГ було відібрано 2,4 млрд куб м газу, хоча планувалося понад 3 млрд куб м, повідомив Герман Галущенко на брифінгу 4 лютого.
Інформує Міненерго.
Збільшились гарантовані потужності для імпорту газу в Україну. Зокрема, зі Словаччини – до 42 млн кубометрів на добу, з Угорщини – до 8 млн кубометрів на добу. Таким чином, Україна зараз має гарантовані можливості для імпорту газу в об’ємі 50 млн кубометрів на добу. Цього абсолютно достатньо, щоб наповнювати сховища для проходження наступного опалювального сезону, наголосив міністр.
Раніше Термінал писав, що Нафтогаз купує валюту для імпорту газу.