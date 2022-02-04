Нафтові ціни оновили семирічні максимуми

Ціни на нафту еталонних марок продовжують рости в п’ятницю вдень і в ході торгів оновили семирічні максимуми після того, як вартість Brent і WTI піднялася вище $92 за барель.

Передає Investing.

Підтримку WTI надає погода в США. Близько 350 тис. будинків і підприємств в американських штатах Теннессі, Арканзас і Техас залишилися без електрики в четвер через снігопади, які пришли вслід за крижаним дощем. Синоптики спрогнозували продовження снігопаду поряд з обмерзанням на сході країни в п’ятницю.

Вартість квітневих ф’ючерсів на нафту Brent на Лондонській біржі ICE Futures до 16:26 за Києвом у п’ятницю становила $92,77 за барель, що на $1,66 (1,82%) вище ціни на закриття попередньої сесії. Раніше ціна піднімалася до $92,8 за барель.

Ціна ф’ючерсів на нафту WTI на березень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) на цей же час зросла на $1,85 (2,05%) — до $92,12 за барель.

Читайте у Терміналі: Ціни на нафту Brent і WTI перевищили $90 за барель.