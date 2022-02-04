Україна зацікавлена у посиленні співпраці з Туреччиною для диверсифікації джерел постачання енергоресурсів

Обновлено: Февраль 04, 2022. Тэги: ,

Україна зацікавлена у посиленні співпраці з Туреччиною для диверсифікації джерел постачання енергоресурсів
Україна зацікавлена у посиленні співпраці з Туреччиною у питаннях диверсифікації маршрутів постачання природного газу.

Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко на зустрічі з міністром енергетики і природних ресурсів Туреччини Фатіхом Донмезом, пише пресслужба Міністерства енергетики.

Сторони обговорили питання зміцнення енергетичної безпеки в регіоні, диверсифікації постачання енергоресурсів, розвиток відновлюваної енергетики.
«Турецька Республіка є стратегічним партнером України у сфері енергетики. Особливо важливою є співпраця з питань диверсифікації джерел та маршрутів постачання природнього газу у контексті посилення енергетичної безпеки у регіоні. Зокрема, особливої уваги потребує питання постачання газу Трансбалканським коридором. Україна також зацікавлена посилити партнерство з Туреччиною у сфері видобутку природного газу, зокрема, на чорноморському шельфі, а також використання турецькою стороною потенціалу українських підземних сховищ газу», – наголосив Герман Галущенко.

Турецька сторона підтвердила зацікавленість у використанні українських ПСГ, водночас зазначивши, що підтримує використання реверсу газу Трансбалканським маршрутом та планує у перспективі розвивати партнерство з Україною у видобутку вуглеводнів на шельфі.

Сторони також відзначили значний потенціал українсько-турецького співробітництва у розвитку відновлюваної енергетики: синхронізація України з ENTSO-E відкриє можливості для нових інвестицій у ВДЕ, що є дуже важливим з огляду на позитивний досвід турецьких компаній на ринку відновлюваної енергетики України.

«Термінал» писав, у Туреччині відкриті три нові нафтові свердловини.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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