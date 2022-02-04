Україна зацікавлена у посиленні співпраці з Туреччиною для диверсифікації джерел постачання енергоресурсів

Україна зацікавлена у посиленні співпраці з Туреччиною у питаннях диверсифікації маршрутів постачання природного газу.

Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко на зустрічі з міністром енергетики і природних ресурсів Туреччини Фатіхом Донмезом, пише пресслужба Міністерства енергетики.

Сторони обговорили питання зміцнення енергетичної безпеки в регіоні, диверсифікації постачання енергоресурсів, розвиток відновлюваної енергетики.

«Турецька Республіка є стратегічним партнером України у сфері енергетики. Особливо важливою є співпраця з питань диверсифікації джерел та маршрутів постачання природнього газу у контексті посилення енергетичної безпеки у регіоні. Зокрема, особливої уваги потребує питання постачання газу Трансбалканським коридором. Україна також зацікавлена посилити партнерство з Туреччиною у сфері видобутку природного газу, зокрема, на чорноморському шельфі, а також використання турецькою стороною потенціалу українських підземних сховищ газу», – наголосив Герман Галущенко.

Турецька сторона підтвердила зацікавленість у використанні українських ПСГ, водночас зазначивши, що підтримує використання реверсу газу Трансбалканським маршрутом та планує у перспективі розвивати партнерство з Україною у видобутку вуглеводнів на шельфі.

Сторони також відзначили значний потенціал українсько-турецького співробітництва у розвитку відновлюваної енергетики: синхронізація України з ENTSO-E відкриє можливості для нових інвестицій у ВДЕ, що є дуже важливим з огляду на позитивний досвід турецьких компаній на ринку відновлюваної енергетики України.

«Термінал» писав, у Туреччині відкриті три нові нафтові свердловини.