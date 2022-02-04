Укртрансгаз інвестує 144 мільйони у реконструкцію обладнання на Угерському ПСГ

Обновлено: Февраль 04, 2022. Тэги: , , ,

Укртрансгаз інвестує 144 мільйони у реконструкцію обладнання на Угерському ПСГ

АТ «Укртрансгаз» розпочало реконструкцію установки осушення газу на Угерському підземному сховищі газу (ПСГ), в яку інвестує 144 млн грн. 

Про це повідомляє Укртрансгаз.

Оновлення системи, яка безпосередньо впливає на якість газу, що закачується та відбирається до/з ПСГ, поліпшить технічні показники роботи газосховища. Така реконструкція важлива, зокрема, через роль Угерського ПСГ в експортних поставках палива до Західної Європи та зберіганні газу іноземних трейдерів у режимі “митного складу”. Бюджет проєкту становить 144 млн грн.

Установку осушення газу на Угерському ПСГ почали використовувати у 1975 році. У ході цьогорічної реконструкції замінять застаріле обладнання системи осушення і зведуть новий блок регенерації з повною автоматизацією та контролем усіх технологічних процесів осушення газу. У такий спосіб ПСГ мінімізує вплив на навколишнє середовище та наблизить свою роботу до актуальних європейських стандартів.

Будівельні роботи на об’єкті вже розпочалися, триває заливка фундаментів під нове обладнання. На діяльність підземного сховища під час опалювального сезону роботи не впливають. Проєкт планується завершити до кінця 2022 року.

“Оператор газосховищ продовжує системно оновлювати технологічне обладнання мережі ПСГ. Через свою близькість до західного кордону України, Угерське газосховище відіграє стратегічну роль у міжнародній бізнес-діяльності Укртрансгазу. Перш за все, через зручність зберігання газу компаній-нерезидентів у режимі “митного складу”. Тож подібні реконструкції мають важливе значення для всієї компанії”, ‒ відзначив т.в.о. генерального директора Укртрансгазу Сергій Перелома.

«Термінал» писав, кількість замовників послуг Укртрансгазу – Оператора газосховищ України перетнуло позначку у тисячу компаній.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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