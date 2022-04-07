07 квітня: Ситуація в енергетиці станом на 20:00

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Росіяни знищують автозаправні станції — вже знищено десятки з них
Європарламент абсолютною більшістю підтримав резолюцію про заклик до повного і негайного ембарго на імпорт російських енергоносіїв: нафта, газ, вугілля та ядерне паливо
Західноєвропейська асоціація ядерних регуляторів (WENRA) відсторонила держоргани регулювання ядерної та радіаційної безпеки РФ та РБ від своїх засідань
Стабільність інфраструктури
Електроенергія
- За минулу добу відновлено електропостачання понад 13,5 тисячі споживачів.
- Зокрема, у Київській області – 5967 споживачам, Харківській – 3000, Запорізькій – 1916, Миколаївській – 1696, Чернігівській – 1000 абонентам.
- Станом на 7 квітня в Україні залишаються знеструмленими близько 1167 населених пунктів, загалом близько 764 тисячі споживачів.
Газ
- Споживачі ТОВ “Газопостачальна компанія “Нафтогаз Трейдинг” за добу скоротили використання природного газу майже на 2% — до 50 млн куб. м. Незначне зменшення споживання відбулося у виробників тепла та електроенергії
- Без газопостачання залишаються понад 304 тисячі абонентів.
Паливо
- Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що росіяни знищують автозаправні станції, вже знищено десятки з них.
- Зараз у нас є відповідні договори щодо імпортного пального, перебудовується вся логістика постачання.
- Звичайно, виникають дефіцити, виникають логістичні розриви після таких атак, які відбуваються на нафтобази, на зберігаючі потужності українських підприємств.
- У нас війна, наше суспільство готове до певних незручностей у постачанні.
- За судовими рішеннями на користь держави передано понад 400 т нафтопродуктів майже на $1 млн — ДБР
Міжнародний вимір та санкції
- Європарламент абсолютною більшістю у 413 голосів підтримав резолюцію про заклик до повного і негайного ембарго на імпорт російських енергоносіїв: нафта, газ, вугілля та ядерне паливо.
- Польща закликає демонтувати к газопровід Північний потік-2.
- Shell спише в росії близько $5 млрд активів. Серед них – 27,5% акцій нафтогазового проєкту Сахалін-2, 50% у компанії «Салим Петролеум Девелопмент», що розробляє Салимську групу нафтових родовищ у Західному Сибіру, а також частка у спільному підприємстві «Гидан Енерджи», що володіє ліцензіями на Гиданському півострові в Арктиці.
- Західноєвропейська асоціація ядерних регуляторів (WENRA) на пропозицію Державної інспекції ядерного регулювання України відсторонила держоргани регулювання ядерної та радіаційної безпеки РФ та РБ від своїх засідань та участі у вирішенні питань, якими вона опікується.
За даними Міністерства енергетики, Укренерго, Нафтогаз, Енергоатом