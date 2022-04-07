07 квітня: Ситуація в енергетиці станом на 20:00

Обновлено: Апрель 07, 2022.

07 квітня: Ситуація в енергетиці станом на 20:00

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Росіяни знищують автозаправні станції — вже знищено десятки з них

Європарламент абсолютною більшістю підтримав резолюцію про заклик до повного і негайного ембарго на імпорт російських енергоносіїв: нафта, газ, вугілля та ядерне паливо

Західноєвропейська асоціація ядерних регуляторів (WENRA) відсторонила держоргани регулювання ядерної та радіаційної безпеки РФ та РБ від своїх засідань 

Стабільність інфраструктури

Електроенергія

  • За минулу добу відновлено електропостачання понад 13,5 тисячі споживачів.
  • Зокрема, у Київській області – 5967 споживачам, Харківській – 3000, Запорізькій – 1916, Миколаївській – 1696, Чернігівській – 1000 абонентам.
  • Станом на 7 квітня в Україні залишаються знеструмленими близько 1167 населених пунктів, загалом близько 764 тисячі споживачів.

 Газ

  • Споживачі ТОВ “Газопостачальна компанія “Нафтогаз Трейдинг” за добу скоротили використання природного газу майже на 2% — до 50 млн куб. м. Незначне зменшення споживання відбулося у виробників тепла та електроенергії
  • Без газопостачання залишаються понад 304 тисячі абонентів.

Паливо

  • Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що росіяни знищують автозаправні станції, вже знищено десятки з них.
  • Зараз у нас є відповідні договори щодо імпортного пального, перебудовується вся логістика постачання.
  • Звичайно, виникають дефіцити, виникають логістичні розриви після таких атак, які відбуваються на нафтобази, на зберігаючі потужності українських підприємств.
  • У нас війна, наше суспільство готове до певних незручностей у постачанні.
  • За судовими рішеннями на користь держави передано понад 400 т нафтопродуктів майже на $1 млн — ДБР

Міжнародний вимір та санкції

  • Європарламент абсолютною більшістю у 413 голосів підтримав резолюцію про заклик до повного і негайного ембарго на імпорт російських енергоносіїв: нафта, газ, вугілля та ядерне паливо.
  • Польща закликає демонтувати к газопровід Північний потік-2.
  • Shell спише в росії близько $5 млрд активів. Серед них – 27,5% акцій нафтогазового проєкту Сахалін-2, 50% у компанії «Салим Петролеум Девелопмент», що розробляє Салимську групу нафтових родовищ у Західному Сибіру, а також частка у спільному підприємстві «Гидан Енерджи», що володіє ліцензіями на Гиданському півострові в Арктиці.
  • Західноєвропейська асоціація ядерних регуляторів (WENRA) на пропозицію Державної інспекції ядерного регулювання України відсторонила держоргани регулювання ядерної та радіаційної безпеки РФ та РБ від своїх засідань та участі у вирішенні питань, якими вона опікується.

За даними Міністерства енергетики, Укренерго, Нафтогаз, Енергоатом

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(Всего статей: 524)

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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