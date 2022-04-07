6 квітня: Ситуація в енергетиці станом на 20:00

Головне:
- На зарплати шахтарям перераховано 6️77,7 млн грн
- Orlen Synthos Green Energy (Польща), інвестуватиме у імпорт електроенергії з України
- Енергетичне співтовариство створило Фонд для відновлення в Україні зруйнованої війною енергетичної інфраструктури
Стабільність інфраструктури
Електроенергія
- Енергосистема України збалансована та працює стабільно. Частота в мережі на нормативному рівні 50 Гц.
- Відновлено електропостачання понад 18,2 тисячам споживачів. Зокрема, у Харківській області – 5457 споживачам, Сумській – 3998, Київській – 2300, Чернігівській – 2000, Луганській – 2000, Запорізькій – 1575, Миколаївській – 645, Донецькій – 230 споживачам.
- Станом на 6 квітня в Україні залишаються знеструмленими понад 1260 населених пунктів, загалом понад 758,4 тисячі споживачів.
- Сьогодні за ініціативою Міністерства енергетики спільно з Міністерством фінансів та Державною казначейською службою забезпечено перерахування шахтарям коштів в сумі 677,7 млн гривень. Кошти будуть спрямовані на виплату зарплати працівникам державних вугледобувних підприємств Міненерго, включно з поточними виплатами за березень
- Компанія Orlen Synthos Green Energy, заснована PKN Orlen і Synthos Green Energy, збирається інвестувати у проєкт, що передбачає імпорт електроенергії з України. Його реалізація сприятиме задоволенню потреб польської промисловості в електроенергії та зменшить залежність Польщі від вуглеводневих джерел енергії. Інвестиції сприятимуть стабілізації та диверсифікації джерел поставок енергоносіїв у Польщу, посилять енергетичну безпеку країни, а також реально вплинуть і на покращення економічної ситуації в Україні. Orlen Synthos Green Energy проведе модернізацію енергетичної інфраструктури та низку технічних заходів, необхідних для реалізації цього проекту. Передбачається, що електроенергія до Польщі буде надходити з Хмельницької АЕС.
Газ
- Станом на 6 квітня зупинено 48 газорозподільних станцій в семи регіонах України, здебільшого через руйнування мереж обл-, та міськгазів.
- Внаслідок обстрілів від початку війни пошкоджені три магістральні газопроводи у трьох областях — Київській, Донецькій та Луганській, компресорна станція на Миколаївщині, зруйновані дві газорозподільні станції у Харківській та Донецькій області та інша інфраструктура.
- Без газопостачання залишаються понад 304 тисячі абонентів.
- За минулу добу газопостачання відновлено 33 626 споживачам.
- АТ “Донецькоблгаз” продовжує героїчну боротьбу за газопостачання клієнтів. За добу пошкоджено 28 ділянок мереж широкого асортименту діаметрів та різного типу тисків. Як результат, втрачено газопостачання для 2387 квартир та 827 будинків. Оперативно відновлено газопостачання 264 споживачам, для 35 — збережено тимчасовими ремонтами.
- Споживачі ТОВ “Газопостачальна компанія “Нафтогаз Трейдинг” за добу збільшили використання природного газу на 15% — до 51 млн куб. м через похолодання, що продовжується. Найбільше попит зріс у збутових
Міжнародний вимір та санкції
- Енергетичне співтовариство ухвалило рішення щодо створення Фонду енергетичної підтримки України для протидії наслідкам російського вторгнення.
- Передбачається, що донорами Фонду стануть переважно держави-члени ЄС, а також міжнародні компанії і корпорації. Консолідовані кошти будуть спрямовані на відновлення енергетичної інфраструктури, яка була пошкоджена або зруйнована внаслідок бойових дій на території України, розпочатих російською військовою агресією.
- Міністерство енергетики України буде координувати запити українських компаній на проведення відповідних відновлюваних робіт.
- Процедуру обрання постачальників будуть реалізовувати міжнародні закупівельні агентства із досвідом у галузі енергетики.
- Перевагу у закупівлях надаватимуть українським виробникам, які запропонують найвигідніше співвідношення ціни та якості, а також зможуть виконати замовлення за мінімальні строки.
- Найбільший в світі датський виробник обладнання для відновлювальної енергетики «Vestas» прийняв рішення покинути територію росії через війну проти України.
- Російська нафта більше не постачається на Мажейкяйський НПЗ.
За даними Міністерства енергетики, Укренерго, Нафтогаз, Енергоатом