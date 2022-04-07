Белорусские НПЗ в условиях санкций в два раза снизили переработку нефтяного сырья

Обновлено: Апрель 07, 2022.

Белорусские НПЗ в условиях санкций в два раза снизили переработку нефтяного сырья

В условиях введенных санкций против Беларуси, два нефтеперерабатывающих предприятия, новополоцкий «Нафтан» и  Мозырский НПЗ работают в два раза снизили переработку нефтяного сырья. Об этом сообщил Премьер-министр Роман Головченко сообщил на заседании Совета безопасности, передает корреспондент БЕЛТА.

«Для белорусских нефтеперерабатывающих заводов в условиях ужесточения санкций (фактически блокирующих санкций) исходим из задачи по обеспечению внутреннего рынка. В связи с чем сбалансирована их загрузка. В дальнейшем по мере стабилизации ситуации и увеличения экспорта загрузка заводов будет возрастать», — рассказал Роман Головченко.

По словам премьер-министра, новополоцкий «Нафтан» сейчас перерабатывает 11,7 тыс. т в день, Мозырский НПЗ — 13,7 тыс. т в день. Для сравнения в 2020 году в Мозыре было переработано более 8,99 млн т углеводородного сырья, то есть примерно 24-25 тыс. т в день.

ОАО «Гродно-Азот» полностью загружен для поставки удобрений на внутренний рынок. Экспортные поставки будут осуществляться точечно для отработки логистики и прохождения платежей, пояснил Роман Головченко. Полноценные поставки на внешние рынки, в том числе в Россию, начнутся в июне.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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