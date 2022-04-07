Белорусские НПЗ в условиях санкций в два раза снизили переработку нефтяного сырья

В условиях введенных санкций против Беларуси, два нефтеперерабатывающих предприятия, новополоцкий «Нафтан» и Мозырский НПЗ работают в два раза снизили переработку нефтяного сырья. Об этом сообщил Премьер-министр Роман Головченко сообщил на заседании Совета безопасности, передает корреспондент БЕЛТА.

«Для белорусских нефтеперерабатывающих заводов в условиях ужесточения санкций (фактически блокирующих санкций) исходим из задачи по обеспечению внутреннего рынка. В связи с чем сбалансирована их загрузка. В дальнейшем по мере стабилизации ситуации и увеличения экспорта загрузка заводов будет возрастать», — рассказал Роман Головченко.

По словам премьер-министра, новополоцкий «Нафтан» сейчас перерабатывает 11,7 тыс. т в день, Мозырский НПЗ — 13,7 тыс. т в день. Для сравнения в 2020 году в Мозыре было переработано более 8,99 млн т углеводородного сырья, то есть примерно 24-25 тыс. т в день.

ОАО «Гродно-Азот» полностью загружен для поставки удобрений на внутренний рынок. Экспортные поставки будут осуществляться точечно для отработки логистики и прохождения платежей, пояснил Роман Головченко. Полноценные поставки на внешние рынки, в том числе в Россию, начнутся в июне.