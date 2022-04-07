ДБР працює: на потреби армії передано майно та десятки мільйонів гривень

Державне бюро розслідувань повертає країні десятків мільйонів гривень та необхідні для оборони країни матеріальні цінності, які зберігалися як речові докази або належали країні-окупанту. Вони будуть спрямовані на забезпечення національної безпеки та цивільний захист населення.

Про це йдеться на офіційному сайті ДБР.

У межах розслідувань кримінальних проваджень, розпочатих у тому числі ще до початку війни, слідчі ДБР, у співпраці з органами прокуратури, звертаються до судів щодо повернення на користь держави необхідних для оборони грошей та засобів.

Зокрема ДБР передано вироби з золота, грошові кошти на суму майже 1 млн доларів США, понад 400 тон нафтопродуктів.

Також держава отримала 118 засобів індивідуального захисту, 24 тепловізори, оптичні прилади, 21 вантажний та легкові автомобілі, близько 60 тисяч набоїв до стрілецької зброї, інших засобів ураження, 390 одиниць одягу, взуття та багато іншого.

З-поміж іншого працівники ДБР передали для потреб Збройних сил України 21 спеціальний санітарний автомобіль, які були вилучені як речовий доказ у межах кримінального провадження.

Подальша робота Державного бюро розслідувань у цьому напрямку триває та не припиняється.