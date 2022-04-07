ДБР працює: на потреби армії передано майно та десятки мільйонів гривень

Обновлено: Апрель 07, 2022.

ДБР працює: на потреби армії передано майно та десятки мільйонів гривень

Державне бюро розслідувань повертає країні десятків мільйонів гривень та необхідні для оборони країни матеріальні цінності, які зберігалися як речові докази або належали країні-окупанту. Вони будуть спрямовані на забезпечення національної безпеки та цивільний захист населення.

Про це йдеться на офіційному сайті ДБР.

У межах розслідувань кримінальних проваджень, розпочатих у тому числі ще до початку війни, слідчі ДБР, у співпраці з органами прокуратури, звертаються до судів щодо повернення на користь держави необхідних для оборони грошей та засобів.

Зокрема ДБР передано вироби з золота, грошові кошти на суму майже 1 млн доларів США, понад 400 тон нафтопродуктів.

Також держава отримала 118 засобів індивідуального захисту, 24 тепловізори, оптичні прилади, 21 вантажний та легкові автомобілі, близько 60 тисяч набоїв до стрілецької зброї, інших засобів ураження, 390 одиниць одягу, взуття та багато іншого.

З-поміж іншого працівники ДБР передали для потреб Збройних сил України 21 спеціальний санітарний автомобіль, які були вилучені як речовий доказ у межах кримінального провадження.

Подальша робота Державного бюро розслідувань у цьому напрямку триває та не припиняється.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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