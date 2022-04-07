Дуда призвал демонтировать газопровод «Северный поток-2″

Обновлено: Апрель 07, 2022.

Дуда призвал демонтировать газопровод «Северный поток-2″

Президент Польши Анджей Дуда призвал усилить санкции против РФ и, в частности, против ее энергосектора – по его словам, одним из шагов должен стать демонтаж уже построенного газопровода «Северный поток-2″.

Об этом сообщает https://www.epravda.com.ua/ со ссылкой на CNN.

«В интервью Дуда поставил под сомнение полезность дипломатических усилий с Россией на этом этапе конфликта. Он сказал, что не был удивлен критике премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого на этой неделе в адрес президента Франции Эммануэля Макрона, когда Моравецкий сказал: «Никто не вел переговоры с Гитлером», — пишет CNN.

«Диалог с Россией не имеет смысла. Надо поставить Владимиру Путину очень жесткие условия. Надо сказать: «Пока вы не выполните эти условия, нам не о чем говорить». Мы собираемся решительно оказывать поддержку Украине, мы собираемся усиливать режим санкций, потому что если вы ведете диалог, который ничего не достигает, так это только игра, чтобы выиграть время со стороны России», — подчеркнул польский президент.

Дуда призвал к дополнительным санкциям против РФ и его энергетического сектора. «Режим санкций нужно усилить. У меня в этом нет никаких сомнений», – подчеркнул он. «Но это очень сложная задача. Лучше всего было бы заблокировать Россию от продажи ее сырья: газа, но в первую очередь от нефти», — добавил президент Польши.

По словам Дуды, Польша изначально была против создания газопроводов между Россией и Германией.Он сказал, что это были «политические проекты», предназначенные для обхода Польши, Украины и стран Балтии.

Дуда призвал демонтировать новый газопровод Nord Stream II.

«Россия шантажирует не только Германию, в настоящее время Россия шантажирует фактически всю Европу», — подчеркнул он.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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