Нефтяное эмбарго не вошло в пятый пакет санкций ЕС против рф, но это произойдет — Боррель

Нефтяное эмбарго не входит в новый пакет санкций ЕС против россии, но его обсудят и это произойдет, заявил Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель журналистам в четверг, 7 апреля, пишет https://www.unn.com.ua/

«Сегодня я надеюсь, что пятый пакет санкций будет окончательно утвержден послами и, наконец, по письменной процедуре Советом ЕС по иностранным делам», — сказал Боррель.

«Его (нефтяного эмбарго — ред.) нет в пятом пакете санкций, который сегодня будет обсуждаться, это лишь цель. Но (…) это будет обсуждаться в понедельник на Совете ЕС по иностранным делам министрами. И рано или поздно, надеюсь, раньше, это произойдет», — отметил глава дипломатии ЕС. По его мнению, пятый пакет санкций будет принят не позднее 8 апреля.