Нефтяные цены в корректировке после обвала накануне

Сегодня нефтяные цены поднимаются после резкого падения накануне на данных о неожиданном росте запасов в США и информации о планах высвобождения сырья из стратегических резервов странами Международного энергетического агентства (МЭА). Об этом сообщает https://ru.investing.com/

Трейдеры сегодня оценивают ситуацию в Китае, где сохраняются карантинные меры, призванные сдержать распространение COVID-19. Согласно данным консалтинговой компании Kpler, из-за ограничений в портах у побережья КНР скопились танкеры с порядка 22 млн баррелей нефти из России, Ирана и Венесуэлы.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 мск составляла $102,73 за баррель, что на $1,66 (1,64%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подешевели на $5,57 (5,2%), до $101,07 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляла к этому времени $97,62 за баррель, что на $1,39 (1,44%) выше итогового значения предыдущей сессии. В среду стоимость этих контрактов снизилась на $5,73 (5,6%), до $96,23 за баррель.

«Кажется, азиатские покупатели пользуются возможностью купить подешевевшую нефть», — говорит главный аналитик по нефтяному сектору Oanda Asia Pacific Pte. Джеффри Хэлли, слова которого приводит агентство Bloomberg. «Но война продолжается, санкции против России становятся все более жесткими, и из-за этого структурный дефицит на рынке сохраняется, даже несмотря на высвобождение рядом стран нефти из стратегических резервов», — отмечает эксперт.

Накануне страны МЭА согласовали высвобождение из стратегических запасов 60 млн баррелей дополнительно к тем 180 млн баррелей, которые намерены предоставить США.

Тем временем, данные американского Минэнерго, опубликованные в среду, неожиданно показали рост запасов нефти в стране на прошлой неделе (на 2,42 млн баррелей). Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали снижения на 2,8 млн баррелей, респонденты S&P Global Commodity Insights — на 1,85 млн баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге (Оклахома), где хранится торгуемая на NYMEX нефть, выросли на 1,7 млн баррелей. Добыча нефти в США увеличилась на 100 тыс. баррелей в сутки (б/с) по сравнению с прошлой неделей — до 11,8 млн б/с.