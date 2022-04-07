Российские НПЗ на грани остановки

Спустя почти две недели после письма, в котором «Лукойл» предупреждал о надвигающейся катастрофе, в РФ пока так и не приняли решения, что с этим делать.
Об этом со ссылкой на «Коммерсантъ» пишет https://zn.ua/
Нефтепереработка в России, которая пока еще не находится под полным эмбарго, а лишь начинает ощущать первые последствия западных санкций, столкнулась с резким снижением объемов отгрузки мазута, вследствие чего в хранилищах образовались избытки этого топлива. Об этом в письме вице-премьеру РФ Александру Новаку сообщил президент и совладелец второй по объёмам нефтедобычи в России компании «Лукойл» Вагит Алекперов.
Показательно, что письмо датировано 25 марта, когда ситуация с бойкотом российской нефти в мире лишь начинала развиваться, даже при довольно умеренных ограничениях в виде санкций отдельных западных стран.
В этой связи Алекперов предлагает временно отменить высокие штрафы за негативное воздействие на экологию. Такие же послабления нужны и для сжигания попутного нефтяного газа, которое, по мнению «Лукойла», может увеличиться из-за временной невозможности продавать за рубеж производимые из него сжиженные углеводородные газы, пишет газета.
Кроме того, из-за переизбытка мазута, Алекперов просит перенаправить его объемы в качестве топлива на ТЭЦ, чтобы избежать остановки НПЗ. В итоги, это приведет к удорожанию тепла для россиян. По правилам энергорынка, генерирующие компании должны использовать наиболее дешевый вид топлива из доступного; как правило, им является газ. Мазут используют только при перебоях с поставками газа или когда лимиты его потребления исчерпаны.
Из-за увеличения использования мазута на ТЭЦ у нефтекомпаний вырастут также платежи за негативное воздействие на окружающую среду. Сейчас разрешается сжигать не более 5% от добытого попутного нефтяного газа, остальной объем подлежит полезному использованию, например, для переработки или закачки в пласт.
Кроме того, в минприроды РФ считают, что одобрение предложений «Лукойла» приведет к недополучению средств региональных бюджетов на экологию.