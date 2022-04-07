Российские НПЗ на грани остановки

Обновлено: Апрель 07, 2022.

Российские НПЗ на грани остановки

Спустя почти две недели после письма, в котором «Лукойл» предупреждал о надвигающейся катастрофе, в РФ пока так и не приняли решения, что с этим делать. 

Об этом со ссылкой на «Коммерсантъ» пишет  https://zn.ua/

Нефтепереработка в России, которая пока еще не находится под полным эмбарго, а лишь начинает ощущать первые последствия западных санкций, столкнулась с резким снижением объемов отгрузки мазута, вследствие чего в хранилищах образовались избытки этого топлива. Об этом в письме вице-премьеру РФ Александру Новаку сообщил президент и совладелец второй по объёмам нефтедобычи в России компании «Лукойл» Вагит Алекперов.

Показательно, что письмо датировано 25 марта, когда ситуация с бойкотом российской нефти в мире лишь начинала развиваться, даже при довольно умеренных ограничениях в виде санкций отдельных западных стран.

В письме Алекперов предупреждает, что заполнение хранилищ может привести к остановке нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) и снижению производства топлива.

В этой связи Алекперов предлагает временно отменить высокие штрафы за негативное воздействие на экологию. Такие же послабления нужны и для сжигания попутного нефтяного газа, которое, по мнению «Лукойла», может увеличиться из-за временной невозможности продавать за рубеж производимые из него сжиженные углеводородные газы, пишет газета.

Кроме того, из-за переизбытка мазута, Алекперов просит перенаправить его объемы в качестве топлива на ТЭЦ, чтобы избежать остановки НПЗ. В итоги, это приведет к удорожанию тепла для россиян. По правилам энергорынка, генерирующие компании должны использовать наиболее дешевый вид топлива из доступного; как правило, им является газ. Мазут используют только при перебоях с поставками газа или когда лимиты его потребления исчерпаны.

Из-за увеличения использования мазута на ТЭЦ у нефтекомпаний вырастут также платежи за негативное воздействие на окружающую среду. Сейчас разрешается сжигать не более 5% от добытого попутного нефтяного газа, остальной объем подлежит полезному использованию, например, для переработки или закачки в пласт.

Кроме того, в минприроды РФ считают, что одобрение предложений «Лукойла» приведет к недополучению средств региональных бюджетов на экологию.

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Директор НТЦ «Психея»Связаться с автором

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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