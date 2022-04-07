Shell виходить з усіх своїх російських операцій

Обновлено: Апрель 07, 2022.

Shell виходить з усіх своїх російських операцій

Нафтогазовий гігант Shell спише до $5 млрд активів у Росії після свого рішення вийти з ринку РФ.

Ця сума значно вища, ніж повідомляли раніше, про це пише https://gazeta.ua/ з посиланням на Reuters.

«Початок 2022 року ознаменувався одним із найбурхливіших періодів за десятиліття для нафтогазової промисловості, оскільки західні компанії, зокрема Shell, заявили про вихід із Росії, розірвавши торгові зв’язки та згортаючи спільні підприємства після повномасштабного вторгнення РФ в Україну», — йдеться у повідомленні.

Втрати від знецінення активів після сплати податків на суму від $4 до 5 млрд у першому кварталі не вплинуть на прибуток компанії, заявили в Shell. Раніше заявляли, що компанія спише активи у Росії майже на $3,5 млрд.

Shell заявила, що вийде з усіх своїх російських операцій, включаючи великий завод зі зрідженого природного газу на півострові Сахалін, а також припинить діяльність із торгівлі нафтою.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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