Shell виходить з усіх своїх російських операцій

Нафтогазовий гігант Shell спише до $5 млрд активів у Росії після свого рішення вийти з ринку РФ.

Ця сума значно вища, ніж повідомляли раніше, про це пише https://gazeta.ua/ з посиланням на Reuters.

«Початок 2022 року ознаменувався одним із найбурхливіших періодів за десятиліття для нафтогазової промисловості, оскільки західні компанії, зокрема Shell, заявили про вихід із Росії, розірвавши торгові зв’язки та згортаючи спільні підприємства після повномасштабного вторгнення РФ в Україну», — йдеться у повідомленні.

Втрати від знецінення активів після сплати податків на суму від $4 до 5 млрд у першому кварталі не вплинуть на прибуток компанії, заявили в Shell. Раніше заявляли, що компанія спише активи у Росії майже на $3,5 млрд.

Shell заявила, що вийде з усіх своїх російських операцій, включаючи великий завод зі зрідженого природного газу на півострові Сахалін, а також припинить діяльність із торгівлі нафтою.