В ЕС планируют отсрочить запрет на импорт российского угля

Посланники Европейского Союза намерены в четверг, 7 апреля, одобрить запрет на импорт российского угля. Однако он вступит в силу на месяц позже, чем планировалось.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что сегодня ЕС должен утвердить пятый пакет санкций в отношении РФ, в котором вводится поэтапный отказ от импорта российского угля. Изначально предполагалось, что окончательный запрет вступит в силу в середине июля. Однако из-за давления Германии полный запрет отсрочили на месяц, то есть до середины августа.

После утверждения это станет первым запретом Евросоюза на любой импорт энергоносителей из России с начала войны в Украине.