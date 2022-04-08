Конгрес США ухвалив законопроєкт про заборону імпорту нафти й газу з росії

Обидві палати Конгресу США ухвалили законопроєкт про заборону на законодавчому рівні імпорту нафти й газу з росії, що посилює економічний тиск на путінський режим на тлі вторгнення рф в Україну. Голосування відбулося в четвер, 7 квітня, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

Зокрема, Сенат ухвалив одностайно законопроєкт, Палата представників підтримала ініціативу переважною більшістю (413 проти 9-ти). Тепер документ відправлений на підпис главі Білого дому.

«Сенат зараз проголосував за скасування постійних нормальних торговельних відносин з путінською росією. Крім того, Сенат наразі проголосував за заборону імпорту нафти з путінської росії. Американський народ – разом з народом України», — наголосив у цьому зв’язку сенатор Чак Шумер.